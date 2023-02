Habla la empleada de Shakira y destapa lo peor de la cantante: «Mala y envidiosa»

Shakira ha visto como su pareja Gerard Piqué se marchaba con Clara Chía, pasando a ser la despechada que según sus trabajadores también es mala y envidiosa. Las críticas contra Clara Chía empiezan desde la misma Shakira que la compara con marcas low cost, siendo ella, una pieza de lujo que su pareja no ha sabido valorar. El culebrón del momento tiene ahora una tercera persona en discordia, la exempleada que sabe muy bien cómo es Shakira en realidad, más allá de lo que se ve en la televisión.

Shakira es mala y envidiosa según una exempleada

La cantante Shakira ha pasado de tener una familia feliz a buscar una nueva vida lejos de lo que era su hogar. La colombiana debe dejar atrás Barcelona para poner rumbo a Estados Unidos junto a sus hijos. Una partida necesaria después de que el que fuera su pareja, la dejará por Clara Chía, una joven de poco más de 20 años.

La vida de Shakira cambió y ha pasado de tener una familia a cantar una canción de desamor. El tiempo la ha dejado en un lugar que nunca podría haber imaginado. En estos momentos sale a la luz lo peor de una famosa que ha recibido mil y una muestras de apoyo por lo sucedido con el amor de su vida.

Cristina Cárdenas es una empleada que trabajó para Shakira en algunos vídeos musicales. Recientemente ha salido a la luz para dar a conocer una cara de la cantante que muy pocos conocen. Como jefa quizás no ha sido la mejor, sino más bien todo lo contrario. Cárdenas afirmó hace un tiempo que no volvería a trabajar con Shakira.

Según sus palabras: “A Shakira no se le puede mirar a los ojos, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibido. ¡Ella es mandona!”. Además de que: “Shakira siempre tuvo muchos aires de diva y fue bastante envidiosa”. Con Gerard Piqué ha estado más de 10 años y ha tenido dos hijos.

Si seguimos al pie de la letra las palabras de Cristina, es Gerard Piqué el que ha tenido que aguantar los aires de diva de una estrella internacional que ha abandonado. Ahora las cosas son muy distintas y quizás Shakira no trataría de esta forma a una trabajadora como Cárdenas que se puso al servicio de la cantante.