Gerard Piqué y Clara Chía dan el paso definitivo en su relación

Hace tan solo unas horas, Gerard Piqué daba la bienvenida a un nuevo año en su vida, concretamente el número 36. Una cifra que a priori podría ser como las demás, pero que sin embargo, apunta a estar llena de cambios. Y es que, después de haber optado por poner punto final a su relación con Shakira tras más de una década juntos y volver a dar una oportunidad al amor de la mano de Clara Chía, el empresario podría haber dado un paso más allá junto a su nueva pareja.

Ha sido durante esta misma mañana cuando las cámaras de Gtres han captado a la joven y al ex jugador del FC Barcelona saliendo de la casa de este último, ubicada en la calle Muntaner de Barcelona. Un movimiento con el que dejaban entrever que habían pasado la noche juntos y que quizá habrían optado por unir sus vidas de manera definitiva al compartir también domicilio. Algo que no podía saberse con suficiente certeza hasta que Mamarazzis ha contado la realidad en exclusiva.

Según el portal en cuestión, aunque hasta ahora Clara Chía había vivido con sus padres y solo pasaba con su novio los fines de semana conviviendo, lo cierto es que ahora se habría desplazado de manera permanente al hogar de Gerard Piqué por tiempo indefinido. Una información con la que los dos protagonistas demuestran no tener intención alguna de buscar otra casa para vivir juntos, quedándose con la del ex futbolista. Sin embargo, el medio citado también ha podido saber que ninguno de los dos tenía intención alguna de compartir piso tan pronto. En un primer momento, Clara y el catalán querían esperar hasta que la colombiana se instalara en Miami junto a sus dos hijos, quizá para evitar así ciertas tensiones que pudieran seguir estando presentes entre la ex pareja. Pero lo cierto es que ahora habrían dado un giro de 180 grados en sus pensamientos, razón por la que ya no es suficiente para ellos pasar los fines de semana en la Ciudad Condal o en la Cerdanya y compartir trabajo en la misma oficina, y habrían querido disfrutar de más tiempo común y vivir juntos.

No obstante, cabe destacar que hay un momento en la vida de Piqué en el que Clara abandonaría el domicilio común para quizá volver al de sus padres. Este no es otro que cuando Gerard tenga que estar junto a sus hijos, situación en la que la joven ha querido que el padre de los niños disfrute de ellos en solitario y con la máxima intimidad, pasando ella a un segundo plano.

Sea como fuere, lo que está claro es que Chía y Piqué parecen estar viviendo uno de los momentos más felices de su historia de amor, habiendo conseguido formar un tándem aparentemente irrompible y sólido por el que ya no se esconden ni frente a las cámaras ni en redes sociales.