Clara Chía entra en pánico, se estampa contra una valla y Piqué se ríe de ella

Todo lo que rodea a Gerard Piqué y a Clara Chía Martí, desde que esta es la pareja del ex del Fútbol Club Barcelona, es noticia, así que cómo no iba a hacer ruido su primera ‘pillada’ por parte de los medios de comunicación. Piqué colaboró al increpar y burlarse públicamente del profesional que les interceptó por las calles de Barcelona, mientras que Clara, más allá de sus risas a todo lo que hacía y decía su novio, también destacó por otro hecho, un choque contra una valla que sonó más que dolió… hasta provocar la carcajada de su amado.

Piqué y Clara Chía paseaban por las céntricas calles de Barcelona, esperando no ser vistos, pero la prensa siempre está al acecho y sin darse cuenta, al doblar una esquina, se encontraron con el enemigo preferido del empresario y presidente de Kosmos Global Holding. Un micrófono y una cámara y Gerard se pone a actuar, aunque en esta ocasión también tenía una misión, que no era otra que proteger y esconder, de forma más o menos disimulada, a su actual novia, a la que aún no se le dan demasiado bien estos lares por juventud y lógica inexperiencia.

El asunto es que Piqué, mientras salía escopetado intentando distraer a los reporteros de Europa Press que le habían pillado, se olvidó de que lo que estaba tirando con su mano era de Clara Chía. La joven, con tacones, no podía seguir el ritmo de los andares de su novio y ahí, mientras Geri miraba con sonrisa burlona a la cámara, se produjo el episodio que no estaba previsto por parte de la pareja.

Clara Chía se estampó inesperadamente contra una valla publicitaria colocada en plena calle. La joven influencer de 23 años iba un paso por detrás de Gerard, intentando seguirle el ritmo y a su vez agarrada de su mano. Por algún lado se podía romper la unión y fue con un choque que sonó y mucho en el vídeo más compartido de las últimas horas en las redes sociales, que ha provocado la risa de los internautas igual que lo hizo con Piqué.

Piqué, más pendiente de vacilar que de Clara Chía

El ex del Barcelona no se contuvo y soltó una carcajada cuando escuchó, porque no lo vio, como Clara Chía chocaba contra una valla. No crean que a partir de ahí frenó su marcha, si no que continuó, grabado por las cámaras, con su habitual desafío a la prensa, en el que no faltaron las burlas por partida doble al periodista que acredita la información, con el consiguiente coro de una recuperada Clara en forma de risa a todo lo que hacía o decía Piqué.

«¡Pero qué te has tomado!», vacilaba Piqué al periodista, que debió confundirse con la fecha de cumpleaños de Clara Chía Martí, y que no encontró la simpatía de Gerard a la hora de ‘pasarle por encima’ buscando su ridículo. El ex futbolista también se mofó de un lapsus del profesional, quien aguantó estoicamente la prepotencia del protagonista, mucho más pendiente de enfrentarse a los medios que del golpe que se dio Clara en plena carrera.