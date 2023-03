Abde acerca a Osasuna a la final de Copa del Rey

El Sadar y Osasuna vistieron sus mejores galas para estas semifinales de Copa del Rey ante uno de los reyes de esta competición, el Athletic Club. 18 años tuvieron que pasar para que el conjunto navarro regresara a una ronda tan larga en este torneo. Y dicho regreso se produjo por todo lo alto. Un solitario gol de Abde en el primer minuto de la segunda parte permite a los navarros soñar con disputar la segunda final de su historia. Pero San Mamés no ha dicho todavía su última palabra.

El partido comenzó con un auténtico ida y vuelta. Como se esperaba y como los aficionados a este deporte deseaban. El choque no decepcionó en su inicio y en los primeros dos minutos ambos equipos ya habían disfrutado de un córner cada uno. Primero para el equipo bilbaíno, que salía con su máximo arsenal, pero con Nico Williams en el banquillo para meter doble pivote dando entrada a Dani García y con la novedad de Iñigo Martínez en el centro de la zaga, que debutaba en este 2023 y cuyo último partido se produjo hacía tres meses. En frente, un Osasuna con la máxima ilusión y con un once muy reconocible, sin sorpresas y con todo en ataque: Budimir, Chimy Ávila y Abde. Casi nada.

En este aluvión de idas y venidas, de balones largos y juego poco vistoso pero muy intenso, Sergio Herrera se vistió de héroe en el minuto 13 para salvar a Osasuna. El meta, cuando estaba completamente vencido, sacó un pie salvador al tiro desde fuera del área de Muniain. Se produjo a la salida de un córner cuando el ’10’ enganchó un gran disparo desde fuera del área tocando en un defensa para cambiar la dirección de la trayectoria, pero ahí estaba el portero burgalés para mantener el resultado gafas. Por suerte para los intereses navarros no fue gol, que no habría hecho justicia en el marcador.

Un marcador que no se abría pese a las numerosas intentonas de ambos equipos. Un toma y daca continuo y un ritmo frenético que agradecían los aficionados al fútbol, pero que seguramente no hacía mucha gracia a las aficiones de ambos equipos. Las ocasiones no eran claras, pero en cada jugada había algo de peligro en alguna de las dos porterías. Mientras tanto, Abde, que venía de hacer gol ante el Sevilla el fin de semana y encontrándose en un gran estado de forma, le daba la noche a De Marcos que, ni con la ayuda de Berenguer, eran capaces de pararle. Por ese costado izquierdo, Osasuna volcaba todo su ataque.

En un abrir y cerrar de ojos, los primeros 45 minutos ya se habían disputado y ninguno de los dos equipos logró imponerse en el encuentro. Una primera mitad con muchas interrupciones y poco fútbol, pero con la gran intensidad que caracteriza a ambos.

Show de Abde

Y Abde solo necesitó un minuto de la segunda parte para hacer la de Juan Palomo. El extremo marroquí corrió a la espalda de De Marcos, que tendrá pesadillas con él, se encontró con Vivian al borde del área, le regateó, le dejó en el sitio, se adentró en el área y batió a Aguirrezabala con un zurdazo cruzado para anotar el primer gol de la eliminatoria. El Sadar estallaba de júbilo con su jugador, aunque no podrán disfrutarle mucho porque pertenece al Barcelona.

Este gol dejó algo tocado a un Athletic Club que no lograba reponerse en la eliminatoria. Por ello, Ernesto Valverde removía el avispero dando entrada a Raul García, mito de Osasuna, y Lekue, para tratar de frenar la sangría en el costado de Abde. Ni con esas las cosas cambiaron y pocos minutos después, el «Txingurri» introdujo a su máximo exponente en ataque, Nico Williams.

Pero la ventaja en el marcador pareció ser suficiente para Osasuna, que se echó atrás mientras el Athletic daba un paso al frente. Los locales, de la mano de su guardián David García, rechazaban todas y cada una de las acometidas de su rival. Los rojiblancos apretaban conforme avanzaba el partido y se acercaba el final, pero los de Jagoba Arrasate estaban muy cómodos defendiendo en campo propio.

San Mamés decidirá

Aunque el Athletic acabó volcado en el área de Osasuna, no lograron el gol de la igualada. Por ello, San Mamés tendrá la última palabra. Habrá ambientazo y Osasuna sufrirá. Se espera un bonito partido de vuelta de estas semifinales de Copa del Rey donde los navarros se van con ligera ventaja.

Tan solo una final disputada en su historia. En 2005, el mismo año donde disputaron sus últimas semifinales de este trofeo, pero la moneda salió cruz en favor del Betis. Osasuna jugará contra el Athletic Club, pero también contra los libros de oro del club. 90 minutos y un solo puesto en la gran final. 23 títulos de Copa del Rey contra ninguna.