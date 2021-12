La variante Ómicron está castigando duramente a la Liga en este regreso tras el parón navideño. Los equipos, tanto de primera como de segunda, están incorporándose a los entrenamientos pero previamente se han tenido que realizar las pertinentes pruebas, por lo que en estos días han salido un gran número de casos positivos que amenaza a la competición y algún que otro partido podría ser aplazado.

A pesar de ser una cepa con menos fuerza que las otras variantes, Ómicron es mucho más contagiosa, por lo que los futbolistas en sus vacaciones han sucumbido al contagio al juntarse con amigos y familiares. Pero hay que destacar que desde hace unas semanas, durante todo diciembre prácticamente, ya se han ido produciendo casos positivos en los diferentes clubes españoles, dejando claro que el fútbol de primera y segunda se iba a ver castigado por esta variante.

A lo largo del lunes y del martes los equipos han ido realizando las pruebas PCR a sus futbolistas y cuerpos técnicos, arrojando un gran número de positivos en las últimas horas. Estos, sumados a los que se han ido produciendo a lo largo del mes de diciembre hace que el 20% de los futbolistas de primera y segunda división hayan pasado el virus desde que Ómicron llegó a España. O lo que es lo mismo, uno de cada cinco futbolistas ya se ha visto afectado por el Covid-19.

Otro de los grandes problemas son los resultados no concluyentes, que llevan al aislamiento del jugador hasta que se obtenga un claro positivo o negativo. Pero además de los futbolistas, también se han publicado varios positivos en los cuerpos técnicos y en las directivas que agrandan esa lista de contagios. Por ejemplo, uno de los brotes más grandes que se ha dado en el fútbol español se ha producido en el Lugo con 29 casos repartidos en 18 futbolistas y 11 personas con relación con la primera plantilla del conjunto gallego.

En la Real Sociedad, por ejemplo, entre el primer equipo y el filial, que milita en la Liga Smartbank, encontramos 17 positivos, cifra similar a la que tienen en el Rayo Vallecano, aunque en los próximos días ya se irán acabando las cuarentenas de varios jugadores del conjunto madrileño y podrían, si nada lo impide, disputar el derbi frente al Atlético en el Metropolitano el próximo 2 de enero.

En el Real Madrid se conocieron 10 positivos desde la llegada de Ómicron, pero ahora mismo ya todos esos implicados, 8 jugadores del primer equipo más Davide Ancelotti y Sergio Arribas, pero fue a mediados de diciembre y ya todos han dado negativo. Mientras, en el Barcelona, equipo que prácticamente no había tenido contagios desde que se inició la pandemia, tras el parón navideño ya ha anunciado cuatro casos en el equipo.

Mirando la segunda división, el Sporting tiene 9 futbolistas infectados por coronavirus, mientras que otras 4 personas del cuerpo técnico, entre las que está el segundo entrenador, están atravesando el virus. En el Mirandés los casos ascienden a 19 personas afectadas, correspondiendo 10 positivos a jugadores y los 9 restantes a empleados del club.

Son pocos los equipos que no han notificado a día de hoy positivos en las plantillas, ya sea porque todavía no han obtenido los resultados o porque han tenido suerte y sus futbolistas no se han infectado de este virus que está azotando a la sociedad desde 2020. En total, a la hora de la publicación de esta noticia son más de 210 jugadores que han pasado o tienen coronavirus, siendo prácticamente un centenar los de primera división. En cuanto a empleados, cerca de 60 miembros de cuerpos técnicos o gente cercana, también han sido positivos por Covid-19.