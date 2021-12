Antes de entrar, dejen salir. Un tópico que en el caso del Atlético se cumple al pie de la letra. El club no podrá fichar futbolistas si antes no sale Kieran Trippier y libera masa salarial. El límite fijado por la LFP está excedido tras tocar techo en septiembre con el regreso de Griezmann y si no es traspasado el inglés es probable que Simeone deba acabar la temporada con lo que ya tiene en la plantilla.

Por supuesto la situación de apuro económico por la que atraviesan los rojiblancos no está siendo desaprovechada por los clubes ingleses que pretenden a Trippier -con el Newcastle a la cabeza-, que tratan de rebajar lo máximo posible el precio del traspaso del internacional británico, que ya quiso volver a su país el pasado verano y que ahora hará todo lo posible para que la operación se lleve a cabo, aunque el mínimo que pide Gil Marín para concederle la carta de libertad son 25 millones de euros. Hay que recordar que el Atlético pagó por él 22 al Tottenham en el verano de 2019.

El Atlético no sólo no está para regalar jugadores, sino que con la marcha de Trippier debe obtener dinero suficiente para fichar a un sustituto para el lateral derecho y a un defensa central que le dé a Simeone otra alternativa para un zona del equipo que está haciendo aguas esta temporada, y que es la principal razón para explicar la mala temporada en Liga.

Los números son, en este caso, inmisericordes con el dispositivo defensivo rojiblanco. El Atlético ya ha recibido 22 goles en 18 jornadas de Liga, sólo tres menos que la pasada temporada en 20 partidos más, cinco menos que en el curso 19-20 y cuatro más que en el 15-16, en el que se logró el mejor registro de la era Simeone: 18 goles en 38 partidos de Liga. Por supuesto el actual es el peor registro desde que el Cholo volvió al club, hace ahora justo 10 años.

El Atlético juega el próximo domingo a las 16.15 horas ante el Rayo en el Wanda Metropolitano, en el que será el último partido de la primera vuelta. Se da la curiosidad de que los vallecanos -equipo en el que milita el ex-rojiblanco Falcao- ocupan la última posición de Champions con 30 puntos, uno más que los de Simeone que, sí o sí, acabarían la primera parte del Campeonato entre los cuatro primeros si derrotan a sus vecinos de Vallecas.