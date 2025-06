Los 15 días de rebajas del Barça: Araujo vale ahora 65 millones

El 1 de julio se abre un periodo de dos semanas en las que el Barça pone el cartel de ‘rebajas’ sobre uno de sus jugadores insignia, al menos así lo fue durante varios años. Ronald Araujo vale, del 1 al 15 de julio, 65 millones de euros, ese fue el precio que acordó el Barça a incluir en la renovación del central uruguayo pactada el pasado mes de enero, cuando más fuerte se hizo el ruido ante una posible salida suya. El club y Hansi Flick apostaron por su continuidad, también el propio Araujo, pero meses después de aquella decisión su situación pasa por otro contexto complejo: su salida es más que factible.

Han pasado ya varios meses desde que Ronald Araujo cerró su renovación con el Barça. Era un momento delicado para el uruguayo, muy señalado y con la Juventus predispuesta a apostar por él a golpe de talonario. Estuvo hecho durante horas pero finalmente el central dio marcha atrás y compró las palabras de Deco y Hansi Flick, el dúo que le convenció para continuar en la que considera su casa.

Ambos le prometieron que recuperaría su sitio, que sería importante, que es capital en el proyecto. La realidad, pasado el tiempo, fue muy diferente. El uruguayo se recuperó de su lesión y, a su regreso, la titularidad estaba más difícil que nunca, en el mejor momento del equipo en años y con la pareja conformada por Pau Cubarsí e Íñigo Martínez inamovible. El tiempo de Araujo en el campo en los últimos meses ha sido escaso y, cuando lo tuvo, tampoco marcó grandes diferencias, de hecho estuvo señalado en algún que otro partido.

La realidad, innegable hasta para el más ciego, es que Ronald Araujo ha perdido su sitio en favor de otras piezas como las de Cubarsí e Íñigo, su rendimiento como pareja elevó el rigor defensivo del Barça de Hansi Flick, que se tambaleaba sin ellos. Ahí, pese al deseo del entrenador alemán de que el uruguayo continúe, como aseguran en Sport, la cláusula de rescisión de 65 millones de euros que está habilitada las próximas dos semanas abre no solamente una vía de escape para el central, sino también una oportunidad de oro para un Barça que necesita una gran venta.

El Barça sigue con problemas económicos. Es ya consabido y ha quedado claro con la guerra abierta con el Athletic de Bilbao a raíz del caso Nico Williams. El club vasco ha dejado en evidencia al culé, demostrando que el club blaugrana sigue fuera de la regla 1:1 y que, por tanto, no puede inscribir a futbolistas con normalidad.

Es por este motivo, por el que el Barça ve factible la salida de Ronald Araujo. Son diferentes los factores que le empuja a ello. El primero y más evidente la necesidad económica, el club necesita una gran venta y la de Araujo, por esos 65 millones o un precio negociable con los múltiples interesados, la propia Juventus, o el Milan y el Manchester United, donde como adelantó Eduardo Inda, el Barça pide 60 kilos.

Lo segundo, el overbooking en el eje central. Con Íñigo y Cubarsí, además de la más que aparente continuidad de Eric García. La salida de Araujo o Andreas Christensen quedan como únicas viables, y el caché y escaparate del danés se ha visto muy reducido, su venta sería insuficiente.

Por último, la realidad deportiva. Araujo no será titular, lo sabe el central y lo saben en el club. Flick desea su continuidad pero no niega que su valor contractual es alto, demasiado para un futbolista que a priori y sin lesiones, no sería un fijo. Es por eso que estas semanas son claves para ver hacia donde discurre el tema Araujo.