Deco asegura que Nico Williams quiere jugar en el Barcelona: «Vamos a intentarlo»

El Barcelona quiere a fichar a Nico Williams… y Nico Williams quiere jugar en el Barça. Al menos eso es lo que asegura Deco, director deportivo azulgrana, que ha concedido una entrevista en la que ha hablado con sinceridad sobre varios temas, uno de ellos el posible fichaje del extremo del Athletic. El brasileño no esconde que Nico quiere jugar en el Spotify Camp Nou y desvela que el club lo va a intentar, pero también lanza un recado al propio jugador y a Lamine Yamal.

«El hecho de que sean amigos está bien pero no le vamos a poner la tarjeta de amigos, esto no es un club de amigos, aquí venimos a trabajar y a intentar ganar. Luego, si se llevan bien, mejor», asegura en la citada entrevista con La Vanguardia, añadiendo que «nos preocupa siempre la armonía del vestuario, tenemos un vestuario muy bueno. Queremos mantener esto».

Un Deco que es bastante claro a la hora de hablar del caso Nico Williams: «Lo de Nico no se dio la temporada pasada, aunque para mí entonces era más prioritaria la operación de Dani Olmo. Tanto Nico como otros jugadores a día de hoy demuestran ganas de venir. Si las circunstancias de Nico se dan, pues vamos a intentarlo». Unas palabras que quizás no gusten demasiado en Bilbao, donde empiezan a estar cansados de los rumores de salida de su gran estrella. El Athletic tiene clara su postura: no va a negociar ni rebajar un euro su cláusula, que deberá pagarse al contado para que Nico Williams pueda salir del club rojiblanco.

Deco, sobre Nico Williams y otros temas

También se ha hablado mucho en Can Barça estos días de la llegada de Joan García y de la situación en la que queda Ter Stegen, pero Deco quita hierro al asunto: «Pongo un ejemplo muy sencillo. El Liverpool tiene un portero que se llama Alisson, de 32 años, y fichó a uno de los mejores de la Liga, Mamardashvili, de 24. Si tienes jugadores de 32-33 años tienes que intentar hacer una previsión de plantilla. El año pasado y el anterior se nos lesionó Ter Stegen y disponíamos solo de Iñaki Peña. Teníamos buenos porteros en la cantera pero aún eran demasiado jóvenes. Esto hizo que se nos encendiera una alerta».

«¿Si Ter Stegen pide irse? Cuando un futbolista se quiere marchar de verdad es muy complicado que puedas pararlo. Pero este no es un tema en este momento. Tomamos una decisión de contratar a un portero joven, quiere decir que puede jugar mañana o estar en el banquillo o jugar dentro de un año o dos. Tenemos unas expectativas con Joan que luego tienen que cumplirse. Todos los que entran aquí empiezan de cero, ninguno llega con ventaja sobre los demás. Le tengo un gran respeto a Marc, pero con Joan teníamos que tomar una decisión de presente y de futuro».

Tampoco preocupa a Deco buscar un sustituto a Lewandowski: «No, porque Ferran se está convirtiendo en un ‘nueve’ importante. También podemos jugar con Olmo de ‘falso nueve’. Y si viene Nico o Luis podemos jugar sin nueve fijo. No es un drama. Si te obsesionas en buscar un relevo de la calidad de Robert no va a funcionar».