Una usuaria de TikTok alucina con lo que hay en un Lidl de Estados Unidos: «¿Cúando en España?»

Lidl es una cadena de supermercados de descuento alemana cuyo origen se remonta al año 1973. En la actualidad, cuenta con más de 12.000 establecimientos en 30 países de todo el mundo, entre ellos Estados Unidos. Más allá de la sección de alimentación, tiene una oferta muy amplia en electrodomésticos, ropa, herramientas, etc.

La usuaria de TikTok Clara Viñas (@_clarav) ha compartido un vídeo mostrando cómo es un Lidl en estado Unidos. Los artículos tienen poco o nada que ver con los que podemos ver en España. Llama especialmente la atención la sección de dulces, sobre todo teniendo en cuenta que grabó el vídeo unos días antes de Halloween.

«Cosas que encuentro en el Lidl de Estados Unidos. Hay palomitas de Oreo, y son como de Halloween. Vale, todas estas galletas y dulces. Flipad con esto, no me dura ni una tarde», comienza explicando. «¿Habéis probado alguna vez los cinnamon rolls (rollos de canela)? Los dulces de Lidl están brutales», comenta.

En la sección de lácteos, asegura que «los quesos en el Lidl son superbaratos, superbién de precio». Otros productos que ha resaltado son el pavo, la calzone y un helado. También ha mencionado el aceite de oliva, «que ahora está más barato aquí que en España».

Las reacciones al vídeo no se han hecho esperar, y esto es lo que han escrito algunos usuarios en los comentarios: «Joder, ¿por qué aquí en Lidl de España no hay eso?», «Maldita sea, Lidl. ¡Hasta cuándo esto en España!»; «La calzone está increíble, pruébala».

Así es Lidl de Holanda

Por otro lado, en el mes de marzo se hizo viral en TikTok el vídeo del usuario @jesussansal, en el que compartió con sus seguidores algunas de las ofertas que Lidl tenía en sus supermercados en Holanda con motivo de la «Semana española».

El joven comienza mostrando algunos productos que son bien conocidos dentro de nuestras fronteras, como la tabla de queso y jamón o la tortilla de patatas de pimientos. Pero también hay otros que le sorprenden: «Lo más raro que no había visto ni siquiera en España o al menos en Andalucía es quesada pasiega. Yo, sinceramente, no sé qué es esto. Nunca lo he probado».

El vídeo continúa en la zona de los congelados, donde enseña unas croquetas de patata, unos calamares a la romana y unos buñuelos de crema catalana.