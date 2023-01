Brasil, China o Italia: curiosidades sobre las citas en otros países del mundo que te sorprenderán

Si estás buscando el amor y tienes una cita con una persona en España, seguro que sabes cómo comportarte. Sin embargo, en otros países del mundo este tipo de encuentros tienen una serie de peculiaridades que es importante conocer de antemano para no cometer ningún fallo. Por ejemplo, en la India existe muchísima presión para casarse a partir de cierta edad y las demostraciones públicas de afecto no están bien vistas, sobre todo en zonas rurales. Te contamos cómo son las citas en algunos países del mundo.

Brasil

A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Brasil es completamente normal mostrar afecto mutuo en público durante las citas. La familia juega un papel muy importante en las relaciones, y es normal conocerla poco después del primer encuentro, aunque la relación no sea algo serio.

China

En China, las citas son un tipo de cortejo y en ningún caso son casuales. En la cultura china tradicional, los chicos y las chicas son presentados en el contexto del grupo social, y únicamente pueden comenzar un noviazgo si están dispuestos a considerar el matrimonio. Existe incluso la costumbre de que los padres acudan a los rincones de citas para buscar futuros yernos o nueras intercambiando detalles personales de sus hijos con otros padres.

Italia

Los italianos tienen una reputación en lo que al amor se refiere que es completamente cierta: son muy director al revelar qué sienten hacia la otra persona. Eso sí, tomátelo con calma porque la puntualidad es un asunto bastante relajado en el país, así que las cosas tienden a retrasarse, especialmente las citas.

Francia

En Francia, el queso y el vino no pueden faltar en una primera cita. Son las comidas más populares entre los franceses. Cabe señalar que no tienen término medio, así que después de varios encuentros ya se da por hecho que son pareja. Cuando no quieren nada serio con la otra persona, simplemente no vuelven a quedar con ella.

India

Aunque los matrimonios concertados siguen siendo muy comunes en la India, en los últimos años ha aumentado de forma notable el número de solteros que recurren a aplicaciones de citas para encontrar el amor, sobre todo en grandes ciudades. Por lo general, los noviazgos en este país no suelen ser demasiado largos, ya que la costumbre es casarse al poco de conocerse. La India tiene leyes muy conservadoras en vigor, así que es importante tener especial cuidado con las demostraciones públicas de afecto.