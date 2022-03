Qué es la anuptafobia, el miedo a quedarse soltero de por vida

Si estás soltero y quieres tener una pareja a tu lado a toda costa, podrías sufrir anuptafobia. Nada serio. Solo un miedo irracional a estar solo, que puede superarse con la ayuda de un psicólogo. Puede parecer una exageración, pero no lo es en absoluto, y en estos dos últimos años, los largos periodos en los que no se han permitido las oportunidades de encuentro y agregación, no han hecho más que aumentar los casos de anuptafobia. Pero, ¿Qué es específicamente y cómo se puede reconocer?.

Qué es la anuptafobia y cómo se trata

El término anuptafobia deriva del latín ( a-nupta , que significa «sin mujer») y es el miedo a quedarse soltero : seamos claros, no es únicamente un miedo de los hombres, sino que también está generosamente extendido entre las mujeres, a pesar de que se tenga la creencia de que las mujeres lo tienen más fácil cuando se trata de encontrar pareja. Según las estadísticas más recientes relativas a la distribución de hombres y mujeres en el mundo , hoy en día hay más hombres que mujeres en este planeta . Así lo confirman las estimaciones de Naciones Unidas que afirman que actualmente el número de hombres ronda los 3.776.294.273 mientras que el de mujeres ronda los 3.710.295.643 sujetos. Anuptafobia es por tanto un miedo irracional a estar solo y por tanto a no vivir ninguna relación de tipo sentimental.

Sin embargo, la anuptafobia afecta más a las mujeres que a los hombres, especialmente en la franja de edad comprendida entre los 30 y los 40 años, cuando se trata del reloj biológico y se espera que una mujer ya haya tenido hijos. Como para este paso es necesario tener pareja, el riesgo es iniciar una búsqueda desesperada de pareja para formar una familia.

Cómo saber si sufres de anuptafobia

Para entender si sufres o no de anuptafobia, debes ser consciente de tu estado de ánimo y de los pensamientos que ocupan tu mente. El deseo de encontrar a otra persona para iniciar una relación no puede convertirse en una obsesión , y mucho menos dar lugar a ataques de pánico y estados de estrés y malestar.

Los signos que ponen de manifiesto esta fobia no faltan, solo hay que saber reconocerlos. Por ejemplo, si has estado soltero recientemente y no te das el tiempo de aprender a estar soltero para recuperarte de tu reciente ruptura, esta actitud podría ser la señal que indica una incapacidad subyacente para estar conforme con estar sin pareja o de hecho, contigo mismo. La consecuencia inmediata puede ser que te vaya bien la primera vez que te pasa y, en el peor de los casos, acabar viviendo una relación de dependencia emocional, antes que vivir tu vida sin la necesidad de tener alguien al lado.

Anularse por completo tan pronto como comienza una relación también es una señal de advertencia. Significa que ya estás poniendo tus prioridades, tus valores y tus gustos en un segundo plano solo para llevarte mejor con la persona con la que sales: una actitud que a la larga es imposible de mantener, porque carece de espontaneidad y vigencia. .

¿Activo o pasivo?

También existe una distinción entre anuptafobia activa y pasiva. De hecho, los anuptafóbicos activos son obsesivos e intentan de cualquier manera encontrar a una persona que pueda calmar el estado de ansiedad: acuden a sitios de citas, recurren a agencias matrimoniales. Para ellos, la identidad personal está muy ligada a tener una pareja a su lado .

En cuanto a los anuptafóbicos pasivos, más propensos a ser pesimistas, les es bastante fácil caer en la depresión y tienen la autoestima por los suelos. Suelen ser personas que, desde la adolescencia, muestran falta de confianza en sí mismas y creen que nadie las quiere, que no sirven para nada, que valen poco.

Como superarlo

Cuando tomas conciencia de padecer un trastorno psicológico como la anuptafobia , la única opción posible es contactar con un psicólogo o psicoterapeuta, probablemente la mejor elección que puedas hacer para volver a vivir bien contigo mismo.