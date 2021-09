Hacer una lista con las mejores canciones de todos los tiempos, siempre es complicado, pero hacer una lista con las mejores canciones de amor de la historia, es todavía más. La música se basa en sentimientos, y no hay nada más sentimental que una canción de amor. En la historia de la música existen muchas bandas que se han hecho famosas por sus enormes baladas, que han conseguido marcar a generaciones enteras, y que hoy día siguen siendo canciones que nadie olvida.

La música es imprescindible en nuestra vida, en nuestro día a día, y tiene mucha importancia en las relaciones personales. Las canciones de amor son todo un clásico, por ejemplo, a la hora de organizar una noche en pareja para darle una ambientación perfecta y se puedan vivir momentos únicos. En pareja o en soledad, las canciones románticas nos dicen mucho.

Es probable que cuando escuchas una canción de amor te identifiques con ella, ya que en realidad no son más que vivencias de quienes las escriben, y el amor es algo que nos puede pasar a todos, que nos debe pasar a todos. Hoy nos gustaría mostraros algunas de las mejores canciones de amor de todos los tiempos, esas que nunca pasarán de moda.

Estas son las mejores canciones de amor de siempre

1. “Always” – Bon Jovi

Una de las canciones más románticas, bonitas y emocionantes de la historia de la música, una de esas que te estremece cuando la escuchas, especialmente si te va mucho eso del romanticismo. Una letra preciosa combinada con una música perfecta y la voz pausada de Jon Bon Jovi.

Bon Jovi fue todo un ídolo de las adolescentes en los años 90, y dejó discos para la posteridad, pero siempre será recordado por esta balada llena de sentimiento.

2. “I will always love you” – Withney Houston

Si hablamos de canciones de amor no puede faltar este clásico de Whitney Houston que se grabó para la película de “El guardaespaldas”, que ella misma protagonizó. Uno de los himnos románticos más bonitos, si quieres demostrar tu amor, esta canción es una buena forma de empezar.

La cantante norteamericana tuvo un final de su vida horrible, olvidada, enferma y en la pobreza. Pero su enorme voz quedó registrada para siempre con una de las mejores canciones de amor de todos los tiempos.

3. “I don’t wanna miss a thing” – Aerosmith

A pesar de ser una banda más conocida por otro estilo de música, Aerosmith tiene baladas que son impresionantes, muestras de amor bonitas que te emocionarán de principio a fin, como esta “I don’t wanna miss a thing”. Además, si forma parte de una banda sonora como ‘Armageddon’, la canción ya casi es perfecta.

Si tenemos que hablar de baladas, Aerosmith son unos clásicos, a pesar de que se enmarcan en un estilo como el rock. Pero como se suele decir, las mejores canciones de amor están compuestas por rockeros.

4. “Unchained Melody» – The Righteous Brothers

Por el título y por el artista quizás no te suene demasiado, pero si hablamos de que se trata de una de las canciones más populares de la historia del cine, que cuenta con una de las escenas más románticas que se han rodado, lo mismo tienes una buena pista.

«Unchained Melody» no es otra canción de amor que la principal de la banda sonora de ‘Ghost’.

5. “Just the way you are” – Bruno Mars

Las canciones de amor suelen ser baladas, pero hay otras más movidas que tienen mucha carga emocional también. Ese es el caso de esta canción de Bruno Mars, que define el amor a la perfección y es ideal para decir a esa persona que la quieres.

6. “Someone like you” – Adele

Si hablamos de amor y música, no puede faltar Adele, una de las mejores en este sentido en los últimos años. Entre sus muchos temas de amor destaca “Someone like you”, una canción perfecta para decirle a esa persona lo especial que es para ti.

7. “My heart will go on” – Celine Dion

Para el cine se han creado verdaderas maravillas musicales, como “My heart will go on”, tema de Celine Dion para la película ‘Titanic’ que se convirtió en un verdadero himno para los enamorados. Un tema imprescindible en cualquier recopilatorio romántico que se precie.

8. “When you say nothing at all” – Ronan Keating

De la película “Notting Hill”, protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant, sacamos esta maravilla de canción que cuenta lo bonito que es mirar a alguien y no necesitar decir nada porque solo con la mirada y con la sonrisa se dice todo.

9. «Nothing Else Motters» – Metallica

Para muchos la mejor balada de rock de todos los tiempos, lo que la convierte en una de las mejores canciones de amor de la historia. Metallica la publicó en 1992 como tercer single de ‘The Black Album’, posiblemente el mejor disco de la banda.

10. “Romeo & Juliet” – Dire Straits

La historia de Romeo y Julieta es una de las más conocidas, aunque ellos por desgracia nunca pudieron llegar a disfrutar de su amor. Esta letra es una verdadera maravilla que emociona desde el primer acorde hasta el último.