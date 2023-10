Tu microondas esconde un secreto que te cambiará la vida: adiós a lo que has hecho siempre

Sobre todo en los apartamentos pequeños, no es nada extraño que el ruido de los electrodomésticos no nos permita descansar bien. Varios de los aparatos que tenemos conectados en casa producen sonidos cuando funcionan. Eso atenta contra el sueño conciliado, pero afortunadamente hay ciertos trucos que pueden ayudar. Y uno de ellos tiene que ver con que tu microondas esconde un secreto.

Este dispositivo, importante porque ayuda en la preparación de todo tipo de alimentos en poco tiempo y de forma muy sencilla, tiende a ser uno de los más molestos por su típico pitido. Pero los equipos esconden una solución que pocos usuarios conocen.

El microondas esconde un secreto para poder silenciarlo

Si tienes que descansar o concentrarte por cuestiones del trabajo o de estudio, querrás que tu microondas interrumpa poco y nada. Claro que no puedes obligar a tu familia a que no lo use, pero siempre puedes silenciarlo para que el temporizador no te afecte. Muchos de los microondas, tanto viejos como nuevos, vienen con una función o modo silencioso para no producir sonidos.

La mayoría de nosotros desconocemos de la existencia de esta configuración, y nos condenamos a lidiar con su insoportable pitido. Pero habilitar el modo silencioso es más fácil de lo que parece. Sólo tienes que buscar el icono de altavoz o que directamente dice «Sonido» o «Silencio». Y basta pulsar ese botón para que deje de producir ruidos que alteran la quietud del hogar y pueden causar peleas.

Por supuesto, si luego quieres cocinar algo y no estar pendiente del contador, debes volver a activar el sonido de este electrodoméstico.

¿Qué pasa si mi microondas no trae esa función?

En algunos modelos antiguos, es posible activar el modo silencioso manteniendo presionado el número 0 ó el número 1. Alternativamente, puede que incorpore un botón que dice Detener. Prueba también manteniéndolo presionado un momento.

Si ninguna de las opciones anteriores ha dado resultado, siempre puedes consultar el manual de usuario que viene con el aparato. Puede que lo hayas perdido, y en ese caso deberías rastrearlo en Internet o ponerte en contacto con el fabricante del microondas.

Por último, si no hay manera de evitar el sonido de tu microondas, aún puedes eludir su pitido. ¿Cómo? Configurando una alarma que suene un poco antes y no sea tan molesta. Por ejemplo, en tu móvil. Así podrás interrumpir el aparato antes de que haya ruido.

En resumen, no tienes por qué soportar el pitido del microondas si quieres concentrarte en tus asuntos o descansar bien.