A todos nos ha pasado en alguna que otra ocasión que hemos cogido un paquete de harina para cocinar, o también un paquete de arroz o de cereales y de repente hemos visto cómo estaba lleno de unos pequeños bichitos de tonalidad oscura que son bastante desagradables. Son los molestos gorgojos, más comunes de lo que parece pero que podemos eliminar con un remedio que ya os adelantamos que es de lo más eficaz. Descubramos a continuación, el truco para eliminar los gorgojos de tu despensa.

Truco para eliminar gorgojos

El gorgojo del trigo , de nombre científico Sitophilus granarius , es popular por su voracidad: se alimenta tanto de harina como de alimentos ricos en almidón como la pasta . También se conoce comúnmente como calandria de grano. Su presencia se conoce desde la época de los antiguos romanos cuando infestaba los hórreos. Hoy en día lo encontramos a menudo en el hogar o en los almacenes donde se almacenan (mal) los alimentos.

Se trata de un pequeño insecto. Sus dimensiones oscilan entre 2,5 y 4,5 mm de longitud. En casa podemos encontrarlo en su forma adulta o incluso en forma larvaria. Las larvas tienen una típica forma de C, son visibles a simple vista ya que miden de 3,5 a 4 mm. La larva del gorgojo del trigo aparece como un pequeño gusano de pasta de color blanco amarillento y cálido con una cabeza de color marrón oscuro.

¿Cómo entra el gorgojo del trigo en la casa? Desafortunadamente suele estar ya dentro de los paquetes donde aparece. La calandra de grano pone sus huevos que luego sella con un material gelatinoso. Los huevos son muy pequeños y pasan desapercibidos porque están contenidos dentro del grano de trigo, legumbre u otro alimento.

El gorgojo del arroz es muy similar al del trigo. El gorgojo del arroz tiende a ser un poco más pequeño, su cuerpo tiene una longitud promedio de 2 mm.

En esta ocasión también habrá pasado que has llevado a casa un paquete que ya estaba contaminado con huevos. Una vez en la casa, los huevos se convirtieron en larvas, luego en pupas y luego tomaron la forma que ves en la foto. Este proceso puede demorar de 60 a 90 días, por lo que también es difícil rastrear la fuente del empaque contaminado.

Son bichitos muy molestos que suelen asustarnos cuando vemos que el paquete está infestado, pero por suerte, existe un remedio casero que se ha convertido en el mejor de todos para eliminarlos o evitar que pasen de un paquete a otro en el caso de que ya tengamos alguno infectado.

Veamos entonces cómo aplicar este truco paso a paso

Ingredientes

20 hojas secas de laurel

20 hojas secas de neem

1 litro de agua

Pasos para eliminar los gorgojos

Ponemos una olla a fuego lento y cuando el agua arranque a hervir echamos las hojas cortadas por la mitad. Tienen que hervir durante unos cinco minutos.

y cuando el agua arranque a hervir echamos las Tienen que hervir durante unos cinco minutos. Apagamos el fuego y dejamos que todo repose durante 48 horas.

Una vez pasadas esas horas tenemos que colar el contenido en la olla, y lo ponemos dentro de una botella con spray.

Ahora sólo nos quedará rociar esta solución en las áreas donde solemos almacenar la comida (cuidado de no echarla encima de esta) y también puedes rociar las puertas del armario, de la despensa o la alacena.

Procura repetir esta acción una vez cada semana. Al rociar cada 7 días lograrás que los gorgojos no aparezcan nunca más en tu cocina.