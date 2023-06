El truco del papel higiénico con vinagre que tienes que probar para tu casa

Lograr que tu casa quede impecable no es una tarea fácil. Incluso cuando no se perciba suciedad a la vista, es probable que queden restos de bacterias y gérmenes amenazando tu salud y la de tu familia. Como estos microorganismos no se pueden observar, hay que actuar contra ellos con trucos cuyos resultados ya fueron probados. Tal es el caso del truco del papel higiénico con vinagre.

Ya que seguramente tienes estos dos productos a mano, deberías saber que cabe la posibilidad darles un uso distinto al habitual. Con frecuencia no los utilizamos más que para lo obvio, pero cuando conozcas el potencial de este truco no habrá vuelta atrás.

El truco del papel higiénico con vinagre

Un estudio de la Universidad de Lund dice que el vinagre blanco es una de las mejores opciones ante las bacterias y los gérmenes. El problema es que aplicarlo sobre las superficies es un poco difícil. Pero allí es donde entra en escena nuestro protagonista. Gracias al papel higiénico, vas a poder esparcir el vinagre sobre los materiales principalmente del baño y la cocina, eliminando todos los rastros de estos microorganismos en dos de las zonas en las que su presencia suele ser más común.

Con el papel higiénico remojado en vinagre blanco puedes dejar realmente impecables los azulejos, el fregadero y cualquier otra parte de tu vivienda. Y lo mejor de todo es que la inversión que hace falta es mínima porque ambos son productos muy baratos.

¿Cómo hacer estas toallas húmedas?

Todo lo que necesitas es un rollo de papel higiénico en un envase de plástico, y echar en su interior un vaso de vinagre blanco. Procura que el rollo esté entero para que no se deshaga al embeberlo en el vinagre. Deja que repose por unos cinco minutos. Transcurrido ese tiempo, saca el cartón del papel y tapa el recipiente. Obtendrás unas toallitas húmedas baratas y prácticas.

Es interesante comentar que este truco también sirve para deshacerse de determinados insectos, como las hormigas que atacan tu jardín. Solamente debes dejar un rollo de papel higiénico embebido en vinagre entre las plantas para que se encargue de ahuyentarlas.

Si tienes un gato o un perro cachorro y quieres enseñarle que en ciertas partes no debe orinar ni defecar, asimismo les espantará. Por lo tanto, por sus múltiples soluciones, es uno de los tutoriales más simples y convenientes que puedes implementar.