Uno de los espacios que más usamos a diario es sin duda alguna el baño. Pero este es también de los espacios que más se ensucian en toda la casa. Una estancia que además en la mayoría de las casas suele ser bastante pequeña, por lo que es mejor todo limpio y recogido y sobre todo, no llenarlo con cosas que a la larga no nos van a servir de mucho y que incluso podrían molestar. Estas son a continuación, las 5 cosas que ya deberían estar eliminadas de tu baño según los expertos.

Las cosas que deberías eliminar según los expertos

Muchos son los trucos y remedios que existen para dejar el baño siempre limpio, y libre de malos olores pero ¿qué ocurre con todos los objetos que solemos acumular? Es mejor conocer lo que opinan los expertos al respecto e intentar evitarlos a toda costa, y es importante que tomes nota porque es bastante habitual que por desconocimiento los tengamos todos en nuestros baños.

Revisa así con atención el siguiente listado con cinco cosas comunes en los baños que debes eliminar de inmediato. Te explicamos también los motivos por los que los expertos consideran que es mejor que los elimines para que el baño esté más limpios y también para cuidar de tu salud y la de los tuyos en casa.

Papel higiénico

Aunque a la gente le guste tener el armario del baño lleno de papel higiénico, lo cierto es que la humedad juega en su contra. Es mejor que tengas un par de rollos y poco más.

Alfombrilla

La alfombrilla está presente en todos los baños, pero debemos lavarla bien cada semana y también cambiarla a menudo ya que suele ser el nido de muchas bacterias y microbios.

Toallas con agujeros

Las toallas viejas y desgastadas con agujeros, no aportan nada a tu baño y además dependiendo de como sean (de fibras no naturales o teñidas) es posible que no sean buenas tampoco para la salud. Además ocupan espacio por lo que es mejor que las tires, o que las recicles para otros menesteres como por ejemplo para la limpieza del hogar y elijas juegos nuevos a poder ser de fibras naturales. Por otro lado, los expertos recomiendan también tirar los secadores y difusores que ya no funcionan.

Envases vacíos

Todo lo que sean geles, champús o envases de mascarillas y acondicionadores se acumulan fácilmente en la ducha y no sólo ocupan espacio sino que en el caso de ser de cristal resultan un peligro por si se caen y se rompen. Y si son de plástico son un peligro para la salud si los vamos reutilizando porque contaminan nuestro cuerpo con los químicos o bacterias que pueden ir dejando esos plásticos.

Cosméticos antiguos

En último lugar, es mejor que revises tu cajón o estante de los cosméticos ya que estos tienen una caducidad que en la mayoría de casos no sobrepasa los 12 meses.