Soy experto en seguridad y nunca cierro la puerta de casa por las noches: «Contraproducente»

Cerrar la puerta de casa por las noches de esta manera, puede ser totalmente contraproducente, sin duda alguna, habrá llegado el momento de hacer caso de este experto en seguridad que nos dice alto y claro qué es lo que puede pasarnos. La realidad es que nos enfrentamos a un duro cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo peor, en este caso, para un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial.

Sin duda alguna, son tiempos de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser el que nos marcará de cerca, con ciertas novedades que hasta el momento no hubiéremos tenido en consideración. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que puede convertirse en esencial. Es momento de apostar claramente por un cambio en la manera de proceder con estos pequeños detalles de seguridad, será el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que serán los que descubriremos al poner en práctica esta forma de aprovechar al máximo estos elementos.

La puerta de casa debe estar cerrada

La idea de que por las noches nuestra casa debe reforzar la seguridad es clave, pero cuidado, porque detrás de este sistema en el que empezamos a ganar algunas novedades esenciales, puede ser la antesala de algo más. Con un pequeño gesto acabaremos obteniendo un cambio destacado que puede ser esencial.

En esencia, deberemos empezar a pensar en una situación nueva que nos sumergirá en lo peor de un cambio que puede acabar marcando una diferencia significativa. Es momento de tener en cuenta que la puerta de casa debe cerrarse de la mejor forma posible, con ciertas novedades que hasta el momento desconocíamos.

Son días de apostar claramente por un cambio en seguridad que puede ser más agradable de lo que nos imaginaríamos. En esencia, deberemos estar preparados para dar un paso más en el camino de mantener la seguridad en nuestra casa. Lo haremos de tal forma que vamos a conseguir obtener un extra de buenas sensaciones de la mejor forma posible.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones y que, sin duda alguna, acabará marcando la máxima seguridad en nuestra casa.

Es contraproducente cerrar de esta manera según un experto en seguridad

Un experto en seguridad ha hecho saltar la voz de alarma ante esta forma de cerrar la puerta por las noches. Un paso importante que quizás no hacemos de la mejor forma posible, sobre todo, si tenemos en consideración que este tipo de proceso no sólo no protege nuestra casa, sino que puede darnos más de una sorpresa inesperada.

Los expertos de Yoigoalarma nos explican que: «Partamos de la base de que cerrar con llave hace que tu puerta sea mucho más segura. Sobre todo, cuando incorpora un buen cerrojo, recomendamos especialmente los que son antibumping. Sin embargo, al dejar las llaves dentro estamos reduciendo su eficacia por diversos motivos. El primero de ellos es que desgastamos la cerradura poco a poco y vamos a disminuir su vida útil. Ten en cuenta que el mecanismo está activado mucho más. Otro de los problemas más grandes que hemos encontrado tiene que ver con las copias de la llave. Lo más seguro es que tengas familiares cercanos o incluso algún amigo que tenga un duplicado. Dejar las llaves puestas en la cerradura: ¿es efectivo? Ponte en la situación de que te vas a dormir y cierras, dejando la llave puesta. Si otro miembro de la familia quiere entrar, va a tener que despertarte para poder hacerlo. Entre los mayores inconvenientes está que no te des cuenta y salgas de casa sin retirar la llave. Si no hay nadie más en casa, te va a tocar llamar a un cerrajero y cambiar la cerradura que tengas. Los ladrones se pueden aprovechar de que dejes las llaves puestas y usar imanes para abrir tu puerta con mayor facilidad. Además, el bumping sigue siendo efectivo con ante esta medida preventiva».

Siguiendo con la misma explicación: «Hay personas que suelen dejar las llaves por olvido, no es que lo busquen, tan solo tienen mala memoria. En esos casos, te recomendamos que, aparte de tener un duplicado, te compres un bombín de doble embrague. Este sistema es el perfecto para todos los despistados que suelen olvidarse las llaves, ya que les permite abrir la puerta, aunque se hayan dejado un duplicado puesto desde dentro. Hay algunos bombines que lo incluyen directamente, otros a los que se les puede colocar y unos pocos que no son compatibles. Lo mejor es que compruebes si el tuyo puede incorporarlo. Una vez lo instales, podrás usar la llave desde cualquiera de los extremos de la puerta, indiferentemente de que haya una en el otro lateral. Gracias a esto, no tienes que preocuparte por dejarla colocada. De todas formas, sigue siendo mejor opción que no dejes ningún duplicado en la cerradura. Sobre todo, si tienes un bombín normal y no has incorporado uno de doble embrague».