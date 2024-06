Si te pones estas cosas en la boca deja de hacerlo: el aviso de los expertos que debes tener en cuenta

Los nervios o esos tics nerviosos que tenemos de vez en cuando pueden hacer que nos pongamos cosas en la boca que los expertos advierten que no son buenas. Morder los bolígrafos cuando estamos en clase o escribiendo algo en casa es algo muy común. De la misma forma que quizás seamos los que nos mordemos las uñas en determinados momentos del día. Algo que es más perjudicial de lo que nos imaginamos si hacemos caso de los expertos que tienen mucho que decir.

La boca puede ser la puerta de entrada de una gran variedad de elementos que puede acabar siendo los que nos hagan enfermar. Por lo que será mejor que empecemos a cambiar determinados hábitos que no son nada buenos y que pueden acabar generando algunas novedades importantes en nuestro día a día. Sin duda alguna estamos ante un cambio de forma de establecer determinados retos que puede ser clave en muchos aspectos. Si quieres descubrir qué estás haciendo mal, no lo dudes, estos expertos te dicen qué es lo que no puedes ponerte en la boca para preservar tu salud.

El aviso de los expertos que debes tener en cuenta

La salud de la boca es un reflejo de la de todo el cuerpo, por lo que debemos estar preparados para poder afrontar algunos elementos que son fundamentales que empecemos a tratar. Cada vez tenemos más problemas dentales y no es casualidad, las clínicas o los dentistas tienen más y más trabajo.

No es solo una cuestión estética, es que, sin la boca en perfectas condiciones, algo como comer, se convierte en todo un suplicio por lo que tenemos que estar pendientes de un elemento que es fundamental que acabe siendo lo que marque una diferencia importante. Saber cómo tratar a nuestra boca, no es solo una cuestión estética, sino que estamos ante un elemento que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante.

Los dentistas lanzan una importante alerta desde las redes sociales que acabarán siendo lo que marquen la diferencia. En estos días, queremos empezar a comprar todo tipo de elementos que son claves y que quizás nos acaben convirtiendo en algunos pequeños detalles que son claves. Evitaremos más de un problema de boca que nos puede costar más de lo que nos imaginaríamos.

El aviso de los expertos que debes tener en cuenta

Los expertos en la boca han lanzado una serie de mensajes que deben servir para acabar para siempre con determinados problemas que son claves y que quizás no conocíamos. Hay algunos ingredientes que dañan especialmente la boca y que no dejamos de ponerlos en la boca.

Cada vez son más los que acuden a centros dentales en busca de recuperar la salud de sus encías o dientes que se ven especialmente afectados por unos elementos que pueden acabar siendo los que marquen la diferencia. Si quieres cuidar tu boca, ni se te ocurra meter en ella algo tan perjudicial como el tabaco.

Según los dentistas: «El tabaco contiene varias sustancias cancerígenas, como nitrosaminas, formaldehído, benzopireno, arsénico y polonio. Cuando se ingieren estas toxinas, uno está expuesto al desarrollo de diversos tumores y enfermedades, por ejemplo, cáncer intestinal y de páncreas». Siguiendo con la misma explicación: «El tabaco es alcalino y provoca daños locales en las mucosas de la boca», añade y recuerda que puede debilitar la circulación en los capilares de los tejidos blandos de la boca, lo que provoca gingivitis: «Como resultado de una gingivitis no tratada, incluso los dientes intactos se caen de la boca».

Por lo que, además de este tipo de problemas, hay otros detalles que pueden dañar los dientes. Actualmente se están poniendo de moda una serie de piercings que pueden dañar la boca y los dientes. No es un lugar para llevar joyas incrustadas, sino que es una cavidad para poder alimentarse correctamente.

Sin dientes no se puede comer bien y si perdemos algunos por el peso de estas joyas o estas aplicaciones en oro o plata que nacen de una cultura que invita a ponerse estos detalles siguiendo a los famosos que los llevan. Ellos tienen el dinero y los asesores necesarios para poder cuidar su boca.

Una persona que pierde una pieza dental o que sufre una infección en la boca como consecuencia de estas piezas puede acabar sufriendo las consecuencias de un problema de salud mayor y también económico. Sustituir estas piezas quiere decir desembolsar una buena cantidad de dinero.

Al final lo que se necesita es obtener un acabado perfecto a la hora de cuidar una sonrisa que no es solo estética. Sino que tiene mucho que ver con la manera de alimentarnos que sufrimos y con la que debemos vivir.