El sencillo truco para tener el cajón de los calcetines siempre ordenado: funciona

Mantener el cajón de los calcetines en orden parece una misión imposible. Da igual cuántas veces lo ordenes: con el paso de los días vuelve a reinar el caos. Si esta escena te resulta familiar, no estás solo. Afortunadamente, existe un truco para tener el cajón de los calcetines siempre ordenado. La creadora de contenido @mitacondequitaypon ha compartido un vídeo en TikTok un truco que se ha hecho viral.

Antes de conocer en qué consiste el truco, lo primero es entender por qué el cajón de los calcetines se desordena más que el resto. En primer lugar, son prendas pequeñas que se mueven fácilmente. Además, se guardan por pares, de manera que si uno se pierde o se mezcla, todo se convierte en un caos. A esto hay que sumar que tienen diferentes grosores y tamaños, lo que dificulta la uniformidad. Finalmente, la tendencia a hacer «bolas»estira la goma, deforma el tejido y ocupa más espacio.

El truco definitivo para tener el cajón de los calcetines ordenado

El truco viral en redes sociales propone abandonar para siempre la clásica «bola», ya que estira la goma, deforma el tejido, ocupa el doble de espacio y hace que los pares se separen al manipularlos. En lugar de eso, la creadora de contenido recomienda un sistema mucho más práctico:

Saca todos los calcetines y haz una pequeña limpieza: descarta los que estén rotos, con hilos sueltos o con la goma dada de sí y separa los pares incompletos (guárdalos unos días por si aparecen las parejas; si no, tíralos). Coloca un calcetín encima del otro. Alinea ambos de forma que queden simétricos. Empieza desde abajo y realiza uno, dos o tres pliegues (dependiendo del tamaño del calcetín) hasta formar un pequeño rectángulo. Usa la goma del calcetín superior para sujetar. Sin estirar demasiado, introduce el paquete resultante dentro de la abertura del calcetín superior. De esta manera, el par queda unido sin forzar la goma. Por último, coloca cada paquetito en fila. Éste simple gesto permite ver todos los calcetines de un vistazo, igual que si fueran archivadores.

Para aprovechar al máximo el espacio y que el cajón de los calcetines quede perfectamente ordenado, los organizadores caseros son los mejores aliados. Se pueden utilizar cajas de botellas de vino, de perfumes o de gafas para crear «pasillos» dentro del cajón y evitan que los calcetines se mezclen entre ellos. Además, puedes colocar cada tipo de calcetín en un compartimento distinto: deportivos, térmicos, invisibles, de vestir, tobilleros y de invierno o de lana. Asimismo, hay otros trucos profesionales para mantener el cajón perfecto:

Doblar en forma de rectángulo y colocarlos «de pie» evita que se mezclen y te permite verlos todos sin rebuscar.

Una revisión mensual ayuda a detectar pares sin uso, calcetines desgastados o prendas que ya no necesitas.

Si tienes muchos modelos (lana gruesa, especiales para nieve, calcetines invisibles de verano…), utiliza cajas al vacío o bolsas organizadoras para rotar la ropa según la estación.

Coloca etiquetas en los bordes del cajón o en las cajas interiores para saber de un vistazo qué hay en cada compartimento.

Los ambientadores textiles o pequeñas bolsitas perfumadas mantienen el cajón fresco y evitan malos olores.

Cómo hacer bolsitas caseras

Las bolsitas aromáticas y antihumedad caseras son una de las soluciones más prácticas, económicas y ecológicas para mantener los cajones frescos, libres de malos olores y protegidos frente a la humedad. Además, su elaboración es tan sencilla que puedes adaptarlas a tus gustos personales, eligiendo los ingredientes naturales que prefieras para conseguir un aroma suave, agradable y duradero. Una de las grandes ventajas de estas bolsitas es que permiten combinaciones infinitas:

Arroz : perfecto como base absorbente. Retira la humedad del ambiente sin desprender olor y ayuda a mantener el interior del cajón seco.

: perfecto como base absorbente. Retira la humedad del ambiente sin desprender olor y ayuda a mantener el interior del cajón seco. Bicarbonato de sodio : es uno de los mejores neutralizadores de olores naturales. Absorbe malos olores sin perfumar, dejando un ambiente neutro y fresco.

: es uno de los mejores neutralizadores de olores naturales. Absorbe malos olores sin perfumar, dejando un ambiente neutro y fresco. Lavanda seca : además de su aroma relajante, ahuyenta insectos como las polillas y aporta un toque herbal muy agradable.

: además de su aroma relajante, ahuyenta insectos como las polillas y aporta un toque herbal muy agradable. Cáscaras de cítricos secas (naranja, limón, mandarina) : proporcionan un aroma limpio y energizante. Son ideales si te gustan los olores frescos y ligeros.

: proporcionan un aroma limpio y energizante. Son ideales si te gustan los olores frescos y ligeros. Especias como clavo, canela o anís estrellado: generan un aroma cálido, fuerte y persistente, perfecto para personas que prefieren fragancias intensas.

El proceso es extremadamente sencillo: