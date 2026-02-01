Los expertos lo confirman: ¿Qué engorda más, el vino o la cerveza?

La cerveza y el vino son las bebidas más populares de todo el mundo y lo más normal cuando salimos a tomar algo es pedir una de estas dos bebidas. Si bien, tanto la cerveza como el vino tienen alcohol y, por lo tanto, engordan. Sin embargo, una tiene más calorías que la otra: por eso te contamos qué es mejor, si tomar vino o cerveza y cuál de las dos bebidas te hace engordar más.

En España la bebida alcohólica más consumida es la cerveza, sin embargo, cada vez son más las personas que se han pasado a la llamada bebida de los dioses gracias a las denominaciones de origen que existen en nuestro país.

Qué engorda más: la cerveza o el vino

Para saber si es el vino o la cerveza la que te hará engordar más te explicamos que aporte de calorías tiene cada una de las bebidas.

Si hablamos de cerveza, por cada 100 mililitros aportan unas 50 calorías. En el caso del vino son 70 calorías por 100 mililitros. Aunque tras estos datos parece que el vino te hará engordar más, si te tomas solo una. En cambio, se ha demostrado que cuando te tomas una cerveza siempre quieres otra, mientras que con el vino puede satisfacerte solo con una copa.

Por supuesto, en ambos casos tenemos que tener muy en cuenta con que acompañamos ambas bebidas.

Los diferentes tipos de vino

Respecto a qué vinos tienen más o menos calorías, hay que decir que es mejor elegir vino tinto ya que tiene menos azúcar que el blanco. Por lo que si estamos a dieta o queremos controlar un poco el azúcar intentemos no elegir el vino blanco.

Se trata de una de las bebida alcohólica más consumida en España. Tiene grandes beneficios para la salud, siempre y cuando se consuma con moderación.

Los médicos recomiendan tomar una copa diaria en el caso de las mujeres y dos en el de los hombres. El vino es muy rico en polifenoles, así que es beneficioso para el corazón.

La cerveza y sus propiedades

La cerveza es un derivado de la malta, un cereal muy rico en minerales y en vitamina B. Es verdad que la cerveza contiene más hidratos de carbono que el vino: 3 gramos por cada 100 mililitros.

Una caña de cerveza supone más de 70 calorías y un tercio tiene 150. Las conocidas como cervezas sin alcohol engordan porque sí contienen alcohol, aunque menos del 1%, tal y como establece la ley, y las que realmente no contienen alcohol son las 0,0.

Por sus ingredientes, la cerveza es un alimento muy saludable que contiene vitaminas del grupo B, minerales y fibra. También es rica en nutrientes como el silicio, que cuida la salud ósea.

Por último, cabe señalar que Gemma Madolell Marín, dietista-nutricionista y miembro de la Comisión de Sanidad del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), explica que la composición corporal, la edad y el peso influyen en la metabolización del alcohol.

Las mejores cervezas sin alcohol

La cerveza sin alcohol puede ser una alternativa si te quieres tomar una caña pero quieres que tenga menos calorías. Por eso te contamos a continuación cuáles son las mejores cervezas sin alcohol de España según la OCU: