¿Cuáles son los alimentos que más engordan? La ciencia dice que estos tres

Cuando hablamos de alimentación saludable, no ponemos el foco única y exclusivamente en bajar de peso, sino en cuidar la salud. Por lo tanto, los alimentos que más engordan no hay que evitarlos solo por su alto aporte calórico, sino también por su gran contenido en grasas trans y azúcares refinados que no le hacen ningún buen al organismo. Ahora, un nuevo estudio explica cuáles son los alimentos menos saludables que existen, los cuáles deberíamos eliminar desde ya de nuestra lista de la compra.

La investigación ha sido publicada en la prestigiosa revista científica ‘Journal of the American Medical Associaton’, y ha analizado los hábitos de alimentación de 120.000 personas durante dos décadas.

Patatas fritas

Las patatas fritas son un alimento que ni siquiera deberíamos consumir de manera ocasional. Tienen un alto contenido en sal, lo que produce que nada más comer la primera, nuestro organismo experimente una serie de sensaciones que nos llevan a seguir comiendo sin parar. A largo, plazo pueden desencadenar graves problemas de salud, como obesidad, hipertensión y diabetes.

Una buena alternativa es el boniato, un alimento saludable que está muy de moda. Gracias a su alto contenido en almidón, es muy fácil de digerir. Además, es una excelente fuente de aminoácidos esenciales y favorece la eliminación de toxinas. ¡Y es muy bajo en grasas! Lo ideal es prepararlo al horno, cortado en forma de patatas fritas.

Bebidas azucaradas

Las bebidas azucaradas son muy perjudiciales para la salud. No aportan ningún tipo de nutriente al organismo; simplemente aumentan el consumo calórico y tienen muchísimos azúcares añadidos.

La mejor alternativa es el agua, aunque también se pueden tomar zumos naturales e infusiones. Con zumos naturales nos referimos a los preparados en casa con frutas frescas. Muchos zumos de los que podemos encontrar en los supermercados se venden como ‘naturales’, pero en realidad contienen demasiados azúcares añadidos.

Carne roja

Y, por último, la carne roja. Los investigadores responsables del estudio señalan que tiene un gran contenido en purinas, que pueden dar lugar a problemas renales. También es rica en grasas saturadas y colesterol.

Para proporcionarle al organismo las proteínas que necesita, lo mejor es escoger las de origen vegetal, como los frutos secos, la quinoa o las legumbres. Contienen muy pocas grasas, y además, son grasas insaturadas, que cuidan la salud del corazón al reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. También son una gran fuente de ácidos grasos Omega 3 y Omega 3. A todo ello hay que sumar que las proteínas vegetales son más fáciles de digerir.

Estos son los alimentos que más engordan según la ciencia. Ninguno de ellos está recomendado en un plan de alimentación saludable. Además de escoger los mejores alimentos para la salud, para disfrutar de una buena calidad de vida hay que practicar ejercicio de forma frecuente.