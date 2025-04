La razón por la que deberías dejar de usar papel higiénico inmediatamente, según una experta de Harvard

Debes dejar de usar papel higiénico inmediatamente según una experta de Harvard, por lo que deberíamos evitar por completo este elemento. Nos sería casi imposible vivir sin un papel que se ha convertido en imprescindible en todas las casas. Estamos ante un elemento básico que puede acabar siendo el que nos haga exponernos a un gran número de bacterias sin saberlo. Sino que sabemos en todo momento qué podemos hacer para evitar este tipo de elemento.

Desde esta prestigiosa universidad nos explican el motivo por el que debemos olvidarnos por completo de algunos detalles que pueden ser claves. Este papel que empleamos a diario puede acabar siendo hasta perjudicial. En especial, si tenemos en cuenta la manera en la que actúa y el relativamente poco tiempo que lleva con nosotros. Durante la pandemia hemos tenido por delante algunos detalles que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado, pero ahora parecerá que estamos ante un elemento que puede ser clave en muchos sentidos. Tendremos que estar preparados para despedirnos del papel higiénico para siempre si nos fijamos en lo que dice esta experta en un reciente artículo que pone los pelos de punta.

Esta experta de Harvard lo tiene claro

Desde que hemos leído este reciente artículo, ir al baño no es lo mismo. Un elemento imprescindible para nosotros es este papel higiénico que puede convertirse en el mejor aliado que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días.

Es fácil usar un tipo de elemento que puede ser el que marcará estos días y que en cierta manera acabaremos obteniendo de una forma realmente sorprendente en todos los sentidos. Una opción que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta.

Ese papel que ha estado con nosotros desde hace unos años, estará siempre pendiente de algunos elementos que serán los que nos acompañen en estos días. Estamos ante un cambio de ciclo que sin duda alguna nos hará pensar en determinados cambios.

Harvard ha dejado a medio mundo en shock al no recomendar usar un papel higiénico que puede darnos más de una alegría inesperada. Es momento de apostar por ciertos elementos que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia importante.

Lo tienen claro estos expertos que parece que han visto en este papel, en especial si está situado en algunos puntos del país específicos, algo perjudicial.

Deberías dejar de usar papel higiénico

Los especialistas que han explicado al Jersuralem Post las consecuencias de usar este elemento que, en nuestra cesta de la compra es imprescindible, nos ponen los pelos de punta. Tal y como afirman en un reciente artículo: «Si bien hay varios tipos disponibles, los expertos sugieren considerar alternativas al papel higiénico por completo. Los científicos japoneses recomiendan los bidés, enfatizando su capacidad para reducir significativamente los riesgos de infección. Un estudio publicado en el Journal of Water & Health encontró que los usuarios de bidé tenían diez veces menos bacterias dañinas en sus manos que los que usaban papel higiénico. El uso de papel higiénico se ha relacionado con la propagación de la bacteria Clostridium difficile (C. difficile), causando heces blandas y enfermedades inflamatorias intestinales. Solo en Estados Unidos, aproximadamente 500.000 personas contraen C. difficile anualmente, lo que resulta en la muerte de 15.000 a 30.000 personas. Dr. Evan Goldstein, un cirujano rectal especialista en Nueva York, afirma que el papel higiénico no es tan higiénico como podríamos creer y fomenta la adopción de bidés».

Siguiendo con la misma explicación: «Para aquellos que no pueden cambiar a bidés, usar el tipo correcto de papel higiénico y emplear técnicas de limpieza adecuadas es esencial para prevenir irritaciones, hemorroides e infecciones potenciales. El papel higiénico de una sola capa, por ejemplo, es más áspero para la piel y puede crear heridas abiertas, aumentando el riesgo de infección. Dr. Trisha Pasricha, gastroenteróloga del Hospital General de Massachusetts, aconseja no usar papel higiénico de una sola capa debido a su delgadez y textura rugosa. El papel higiénico blanqueado también puede causar molestias.

Un estudio de caso reveló que una mujer experimentó irritación durante cuatro años hasta que sus síntomas mejoraron después de usar papel higiénico sin blanquear. Los expertos recomiendan optar por un papel higiénico fuerte, absorbente y suave».

Por si fuera poco el artículo explica que: «En lugar de limpiar agresivamente, los expertos sugieren frotar suavemente el papel alrededor del pasaje trasero. La limpieza agresiva puede provocar daños en la piel, incluyendo hemorroides y sangrado. Los médicos de la Escuela de Medicina de Harvard enfatizan que limpiar el área anal después de cada movimiento intestinal es crucial, pero debe hacerse con cuidado para evitar la irritación y la picazón anal».