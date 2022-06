Generalmente, el equipaje de mano puede contener cualquier objeto no peligroso y no contundente, pero es posible que surjan dudas dado que a veces dependiendo de la aerolínea puede que haya cosas que no están permitidas mientras que para otras sí. Por este motivo, y para que podáis viajar tranquilos este verano, te explicamos ahora qué puedes llevar y qué no en el equipaje de mano para ir en avión.

Qué puedes llevar en el equipaje de mano

Como decimos, cada aerolínea puede agregar restricciones adicionales con respecto a los artículos permitidos en el equipaje de mano, así que os recomendamos visitar siempre el sitio web de la aerolínea correspondiente para obtener más información.

Al margen de ello, según establece AENA estos son los artículos que sí están permitidos en el equipaje de mano:

Elementos personales esenciales : documentos, billetera, teléfono, gafassi si se necesitan. No pueden faltar pañuelos o también unos auriculares.

: documentos, billetera, teléfono, gafassi si se necesitan. No pueden faltar pañuelos o también unos auriculares. Ropa y accesorios : En lo que respecta a accesorios, te diremos que el secador y la plancha para el pelo están permitidos. También la maquinilla de afeitar eléctrica.

: En lo que respecta a accesorios, te diremos que el secador y la plancha para el pelo están permitidos. También la maquinilla de afeitar eléctrica. Líquidos : sí, puedes llevar líquidos/geles/cremas/sprays a bordo (como champú, desodorante, perfume, pasta de dientes, maquillaje etc.). Pero, ¿cuántos ml puedes llevar en tu equipaje de mano? La normativa de líquidos en el avión prevé un máximo de 1 litro por pasajero repartido en pequeños recipientes que no superen los 100 ml cada uno; Además, de acuerdo con las normas de transporte de líquidos, los envases deben colocarse en una bolsa de plástico transparente resellable y presentado por separado en el momento de los controles. En algunos aeropuertos puedes encontrar bolsas de plástico gratuitas por si se te olvidan.

: sí, puedes llevar líquidos/geles/cremas/sprays a bordo (como champú, desodorante, perfume, pasta de dientes, maquillaje etc.). Pero, ¿cuántos puedes llevar en tu equipaje de mano? La normativa de líquidos en el avión prevé Además, de acuerdo con las normas de transporte de líquidos, los envases deben colocarse en una bolsa de plástico transparente resellable y presentado por separado en el momento de los controles. En algunos aeropuertos puedes encontrar bolsas de plástico gratuitas por si se te olvidan. Dispositivos : Todo lo que sean ordenadores portátiles, tablets, libros electrónicos o cargadores.

: Todo lo que sean ordenadores portátiles, tablets, libros electrónicos o cargadores. Comida : Puedes llevar comida y más si se trata de comida del bebé. Pero cuidado con los líquidos. Deberás mostrarlo como si fuera cualquier otro líquido en su botella transparente.

: Puedes llevar comida y más si se trata de comida del bebé. Pero cuidado con los líquidos. Deberás mostrarlo como si fuera cualquier otro líquido en su botella transparente. Medicamentos : siempre está permitido llevar medicamentos en el equipaje de mano; en cualquier caso, recomendamos colocarlos en la caja original acompañados de un prospecto . En el caso de medicamentos líquidos que excedan los 100 ml, será posible llevarlos a la cabina siempre que tengan prescripción médica. ¿Se puede llevar el tensiómetro en un avión? Sí, tanto en equipaje de mano como en equipaje facturado, ya que se trata de material médico.

: siempre está permitido llevar medicamentos en el equipaje de mano; en cualquier caso, recomendamos colocarlos en la caja original acompañados de un prospecto . En el caso de medicamentos líquidos que excedan los 100 ml, será posible llevarlos a la cabina siempre que tengan prescripción médica. ¿Se puede llevar el tensiómetro en un avión? Sí, tanto en equipaje de mano como en equipaje facturado, ya que se trata de material médico. Compras en el aeropuerto : Puedes llevarlas aunque superen los 100 ml: lo importante es llevar la compra dentro de la bolsa de plástico transparente que te facilita el aeropuerto y no abrirla hasta que hayas llegado a tu destino.

Qué no puedes llevar en el equipaje de mano

Ya tenemos claro qué podemos llevar en el equipaje de mano pero ¿qué no se puede llevar? Bastará aplicar un poco el sentido común, pero para que nos quede claro, es básico que tomes nota de lo que ahora enumeramos:

Objetos punzantes: Nada de tijeras, cúter, o la típica navaja multiusos. Sin embargo hay excepciones dado que sí que podemos llevar pinzas, tijeras de punta redonda o las que sean más pequeñas de 6 cm.

Nada de tijeras, cúter, o la típica navaja multiusos. Sin embargo hay excepciones dado que Objetos inflamables como las cerillas

como las cerillas Objetos deportivos: Cualquier objeto deportivo se debe facturar

Cualquier objeto deportivo se debe facturar Herramientas

Armas

Sustancias químicas y tóxicas que pueden ser por ejemplo aerosoles o repelentes.

Esperamos haberte sacado de dudas ante lo que puedes llevar o no en tu equipaje de verano, pero repetimos, que no dudes en consultar directamente con la aerolínea para saber qué artículos en concreto están prohibidos o cuáles sí se pueden subir al avión y tú pensabas que no.