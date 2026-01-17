La pequeña aldea de cuento que está en plena montaña: casas de piedra, balcones de madera y muchas flores en sus calles

Ahora que acaba de comenzar el 2026, es un buen momento para organizar las escapadas de este año. España está llena de rincones maravillosos para relajarse y desconectar de la rutina, así que no es tarea sencilla elegir el mejor destino. Sin embargo, hay lugares que tienen una magia muy especial, como Baguergue, una pequeña aldea que parece sacada de un cuento. Ubicada en el corazón de Lérida, sus casas de piedra, los balcones de madera adornados con flores y el ambiente tranquilo de sus calles, la han convertido en uno de los destinos más deseados del momento

Situada a más de 1.200 metros de altitud, Baguergue se encuentra en los Pirineos leridanos, una zona conocida por sus paisajes espectaculares. A pesar del paso del tiempo, los vecinos han conseguido preservar un estilo de vida auténtico, convirtiendo esta aldea en un refugio donde disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.

La aldea de cuento para una escapada en 2026

#ValdAran #Baqueira #Pirineos #Spain #animalesviajeros #Bagergue #garos #lospueblosmasbonitosdeespaña #yosoydepueblo #bloggers #pueblosconencanto #pueblosdeespaña #viajeenfamilia #catalunyaexperience #visitpirineus #visitspain ♬ Another Love (slowed down original sound) – Tom Odell @animalesviajeros Los 3 pueblo más bonitos del Val d´Aran (Pirineos) Arties, Garòs y Bagergue son los únicos 3 pueblos del Val d´Aran, en la provincia de Lleida que tienen la distinción de los Pueblos más Bonitos de España. Todos ellos conservan el encanto de pueblos de montaña con casas de piedra, balcones de madera y tejados de pizarra. Se encuentran muy próximos a la estación de esquí de Baqueira, a Vielha y a las rutas más icónicas de Pirineos, por lo que son un destino perfecto en cualquier época del año. -Arties a 1.143 m de altitud. Hay aparcamiento amplio a la entrada. Algunos de sus destacados: Aguas termales a 39º de temperatura Iglesia de Santa María de Arties La Casa Paulet: la vivienda defensiva a prueba de riadas la Iglesia de San Juan de Arties Skatepark de Arties -Garòs a 1.115 m de altitud. Uno de sus atractivos es que apenas son 100 habitantes. Lo mejor que puedes hacer es dejarte perder entre sus preciosas calles. Hay un aparcamiento amplio en la parte alta del pueblo. Algunos de sus destacados: Iglesia parroquial de San Julián, donde cuenta la leyenda que en su torre había una calavera de tres metros. Esta pertenecería a un guerrero llamado Gegant Mandrónius, que luchó contra la invasión de los romanos. Plaza Mayor -Bagergue es el más alto de la Val d’Aran, a 1419m. Como curiosidad decir que Bagergue tiene las mismas horas de sol tanto en invierno como en verano. Hay aparcamiento a la entrada del pueblo. Algunos de sus destacados: Tiene la distinción de Viles Florides, así que muy atento a su flores y jardines. iglesia parroquial de San Fèlix de Bagergue #Arties

«Situado a 1.490m de altitud en el Alto Aran, este es el pueblo habitado más alto del Valle. Uno de sus edificios de arquitectura popular acoge el interesante museo El Corrau de Bagergue, que alberga más de 2500 piezas que muestran la vida cotidiana y los objetos propios de la economía tradicional aranesa. Destaca también la iglesia parroquial de Sant Feliu del siglo XIII, aunque modificada en época moderna. A un kilómetro hacia el norte, en un ensanchamiento del valle del rio Unhola, se encuentra la ermita de Santa Margarita».

La historia de Baguergue está estrechamente ligada a la ganadería, especialmente de ovino y bovino, y el cultivo de pequeños huertos familiares. Hoy, en pleno siglo XXI, la aldea ha sabido conservar su esencia tradicional, lo que se refleja en la forma de vida de sus vecinos.

Uno de sus principales atractivos es su entorno natural. La aldea está rodeada de montañas que superan los 2.000 metros, las cuales albergan multitud de rutas de senderismo para conocer de primera mano la flora y la fauna local. En invierno, cuando la nieve se convierte en protagonista, Baguergue se transforma en un escenario de postal.

Patrimonio histórico y cultural

Esta aldea de cuento es un museo al aire libre, donde cada rincón cuenta una historia. Las casas conservan la arquitectura tradicional pirenaica y reflejan la vida rural de antaño. Uno de los puntos más destacados es la iglesia parroquial, que conserva elementos arquitectónicos y decorativos tradicionales. Los caminos históricos y senderos que rodean Baguergue también forman parte de su patrimonio.

Gastronomía

La gastronomía de Baguergue se nasa en productos locales y recetas transmitidas de generación en generación. Entre sus platos más representativos destacan los embutidos de montaña y los platos de montaña contundentes, como sopas calientes con verduras de temporada, guisos de carne de caza y estofados.

En definitiva, esta pequeña aldea de cuento ofrece una experiencia única para una escapada en familia. Baguergue no es simplemente un lugar para visitar, sino un espacio para reconectar con la verdadera esencia de la vida rural en el Pirineo catalán.