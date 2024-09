Ojo en gasolineras: así te pueden engañar con la estafa de los cinco euros

Te pueden engañar con la estafa de los cinco euros en las gasolineras, algo que ha pasado en Francia y puede extenderse a otras partes de nuestro país. Sin duda alguna, estamos ante una de esas estafas que ponen los pelos de punta y que pueden acabar siendo las que marquen un antes y un después en nuestra vida. Algo tan rutinario como ir a poner gasolina al coche puede acabar siendo un problema mayor que se ha convertido en una nueva realidad para muchos.

Es el momento de empezar a pensar en este tipo de problemas que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante. Habrá llegado ese momento en el que tenemos que estar muy pendientes de lo que nos dicta el corazón y de la manera con la que lo afrontamos. Ser víctima de una estafa nos puede pasar a todos, sospechar cuando nos pidan un favor o cuando quizás no terminamos de saber qué es lo que nos espera puede ser una realidad. Por lo que habrá llegado ese momento de saber qué pasa en un lugar que tiene fama de darnos algunas novedades importantes.

Las gasolineras son los lugares en los que se produce esta estafa

La estafa de los cinco euros ha inundado las gasolineras de Francia y amenaza con llegar a España. El precio de los combustibles es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos, teniendo que poner en depósito lleno de gasolina a un precio que quizás nos cueste de imaginar.

Los precios han subido y todo lo que hacemos es empezar a pagar de más. En algo tan esencial como la gasolina, es importante conocer a qué nos enfrentamos. Cada euro cuenta y en este sentido podemos estar ante una estafa que acabe con varios de nuestros euros.

Todos estamos expuestos a cualquier estafa, pero en este caso, necesitamos que afrontemos algunos nuevos retos que son los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Este tipo de elementos que acabará siendo una realidad a la hora de perder dinero están en el orden del día.

Aprovechándose de la buena voluntad de las personas, pero también de lo que supone ir a un lugar al que todo el mundo va. En este caso, a una gasolinera, debemos empezar a pensar en hacer posible lo imposible.

Esta es la estafa de los cinco euros

Al parecer este timo supone un problema para muchas personas que acaban recibiendo una cantidad de dinero de menos por intentar hacer un favor a una persona. Alguien se acerca y pide que le pongan 5 euros al coche, no tiene tarjeta y eso quiere decir que necesita de otra persona para que la ayude a colocar el dinero en su depósito.

Lo que cuesta al final es mucho más, ya que supone que se gastarán más de 5 euros, una vez la persona que quiere ayudar a la otra introduce la tarjeta para pagar puede ver cómo la cantidad se multiplica. De esta manera pueden llenar un depósito coaccionando a las personas que están poniendo gasolina.

Es indispensable estar pendientes de lo que pasa en todo momento y no dejarnos de fiar de todo el mundo. Tal y como nos indican en medios como Notre Temps: «Un individuo se acerca a los conductores con el pretexto de quedarse sin combustible. Sin tarjeta bancaria, ofrece un billete de 5 euros a cambio de una pequeña cantidad de gasolina. Sin embargo, una vez que se introduce el arma en el tanque, varios cómplices intervienen y obligan a la víctima a llenarlo por completo, mucho más allá de la cantidad prometida. Esta estratagema le costó 90 euros a un automovilista que confió en nuestros colegas del Oeste de Francia. “Creo que soy bastante estúpido”, comentó y añadió que no quería presentar ninguna denuncia. Otro testigo rechazó la ayuda ofrecida por una mujer en la estación de Saint-Herblain, tras comprobar que no estaba sola. Este tipo de testimonios se está multiplicando en foros dedicados».

Pero no es la única estafa que llega desde Francia hay muchas más, siguiendo el mismo medio: «Algunas estaciones de servicio de Nantes, como la situada en la Route de Vannes, animan a sus clientes a denunciar este comportamiento sospechoso. Las cámaras de vigilancia a veces pueden identificar a los perpetradores, confirma la policía a nuestros colegas. Sin embargo, pocas víctimas se atreven a presentar una denuncia. Hay muchas variaciones de esta estafa. A veces los estafadores piden llenar bidones de gasolina en lugar de un tanque. Otros fraudes comunes incluyen la manipulación de surtidores para entregar menos combustible de lo esperado, la instalación de dispositivos de desnatado para robar información bancaria o incluso la instalación de gasolineras falsas que venden combustible de baja calidad».