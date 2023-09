La OCU publica una lista de los mejores sustitutos del aceite de oliva por la subida desorbitada de sus precios

El precio del aceite de oliva está completamente desbocado. Este ingrediente básico en la dieta mediterránea acumula una subida del 75% desde el mes de marzo y se ha encarecido en un 10% en el último mes. Todo apunta a que en las próximas semanas alcanzará los 10 euros por litro, un precio que no todas las familias se pueden permitir. Por este motivo, la OCU ha publicado una lista de alternativas recomendables para sustituir el aceite de oliva.

Las mejores alternativas al aceite de oliva según la OCU

Los aceites de semillas tienen un alto contenido en grasas poliinsaturadas, razón por la cual son un buen recurso para preparaciones en crudo.

Para ensalada o gazpachos solemos recurrir al aceite de oliva, pero también podemos utilizar otros como el aceite de nuez. Para algunas salsas o aliños, utilizar aceite de oliva no es una buena idea por su sabor intenso. En este caso, es mejor elegir sabores más suaves, como el que ofrece el aceite de soja o de girasol.

Para freír, el aceite de girasol alto oleico, el aceite de oliva (refinado) o el aceite de orujo de oliva son los mejores porque permiten alcanzar altas temperaturas sin degradarse. También podemos usar un aceite especial para freír que contiene aditivos o antioxidantes que le protegen de los cambios por el calor.

Claro que si tenemos una freidora de aire en casa hay muchos alimentos que podemos preparar aquí en lugar de en la sartén. Además de ahorrar dinero al no tener que comprar aceite de oliva, también tendremos platos menos calóricos y, por lo tanto, más saludables.

A la hora de hornear, la mantequilla y la margarina son muy recomendables según la OCU. Además, dan un toque muy particular a las recetas. Si vamos a dorar unas verduras con mantequilla, es fundamental que la temperatura no sea muy alta para evitar que la mantequilla se queme y desprenda aromas desagradables.

El gerente y portavoz de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Jaén (Asaja), Luis Carlos Valero, asegura que el aceite de oliva puede rozar «precios históricos porque no hay cosecha por dos años seguidos de sequías, aunque señala este encarecimiento no es bueno para los productores y no compensa», según recoge ’20 minutos’.

«No compensa para nada la falta de cosecha más el incremento de los precios de producción: carburantes, fertilizantes, fitosanitarios, manos de obra. No compensa para nada», asegura el productor.