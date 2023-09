Ni se te ocurra acercarte a ellos. Los signos del zodiaco con los que nunca debes tener una relación

Desde la antigüedad, los astros siempre han causado muchísima fascinación en todas las civilizaciones. Los signos del zodiaco son una interpretación de esos astros e influyen en gran medida en nuestra personalidad y en la forma de relacionarnos con el mundo. Según nuestra fecha de nacimiento tenemos unas características propias, y hay algunos signos del zodiaco con los que nunca deberíamos tener una relación porque huyen de cualquier tipo de compromiso.

Acuario

Se dice que los Acuario son distantes e incluso que no tienen sentimientos. Sin embargo, en realidad se ponen una especie de coraza cuando empiezan una relación por miedo a que les hagan daño.

Esto les impide abrirse a la otra persona, lo que, en muchos casos, inevitablemente, termina alejándola. Tampoco les gustan las ataduras porque son muy independientes, así que solo aceptan estar con alguien que les permita «volar».

Géminis

El corazón de los Géminis es muchísimo más duro y fuerte que el de otros signos porque han vivido demasiadas decepciones amorosas a lo largo de su vida. No les resulta fácil confiar, aunque siempre tratan de poner su mejor actitud en todo lo que hacen.

Son el tipo de persona que puede estar atravesando el peor momento de su vida y contagiar felicidad a las personas que le rodean. A veces, se quedan en una relación de pareja solo por compasión porque les duele perder todo lo que han vivido. Los Géminis no se van de la noche a la mañana, sino que lo hacen antes, pero no siempre la otra persona se da cuenta.

Capricornio

Uno de los signos del zodiaco con los que nunca debes tener una relación amorosa es Capricornio. Las personas nacidas bajo este signo están cansadas de que siempre les vean como los que pueden con todo. También tienen sus debilidades y quieren vivir una bonita historia de amor, aunque no siempre están emocionalmente preparados para ello.

Los Capricornio son independientes y ambiciosos, pero también leales y tiernos. En el fondo, solo quieren a su lado una persona honesta, que les acepte con sus defectos y virtudes. Cuando abandonan una relación lo hacen porque analizan las ventajas e inconvenientes, y si llegan a la conclusión de que no le conviene, no fuerzan algo que saben que no va a salir bien.

Por último, recuerda que antes de comenzar una relación amorosa, debes encontrar a una persona cuyo signo del zodiaco sea compatible con el tuyo.