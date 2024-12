Ni Madrid ni Barcelona: estas son las ciudades más maleducadas de España

Tenemos muchas clasificaciones de ciudades, sea por sus museos, por cuidar el medio ambiente y también la que hace referencia a las ciudades más maleducadas de España. ¿Quieres saber cuáles son?

Esta lista viene establecida por la plataforma Preply, que tiene un ranking en base a factores como el nivel de ruido en público de sus habitantes, si dejan o no más o menos propina, cuando dejan pasar los coches si hay tráfico, no bajar la velocidad cuando se conduce y hay peatones cerca, hablar con el altavoz en público, no respetar el espacio personal; entre muchos otros.

Estas son las ciudades más maleducadas de España

En el puesto 1 está Santa Cruz de Tenerife, que posee una puntuación media de 6.06 en esta plataforma según esta lista.

Es una de las ciudades maleducadas en base a este ranking porque hay tráfico y sus ciudadanos no son educados respecto a las normas de conducción.

Seguido nos encontramos a Granada. De igual forma que la anterior, en este caso, también destaca porque sus habitantes no dejan el paso a los coches.

En el puesto tres de esta lista está Alicante. Famosa por sus playas, resulta que la plataforma le ha dado una puntuación de 5,81 en el tercer puesto por diversas razones.

Nadie lo diría, pero en el puesto 4, se halla San Sebastián, que es una de las ciudades maleducadas porque sus habitantes dejan pocas propinas.

Bien cerquita está Bilbao que presenta 5,73 puntos. Le siguen Palma de Mallorca y Barcelona. Luego está Málaga y Valladolid, que obtiene un 5,58. Al final de la lista está Madrid, que tiene 5,53 puntos de media en este curioso ranking.

Las más educadas

Además de las anteriores, están las que tienen mejor educación. La más educada según este estudio es Vigo, y la siguen A Coruña, Valencia, Murcia y Orihuela y las principales de Asturias.

Dejar propina

Como hemos visto, uno de los parámetros para determinar este ranking es dar propina en sus bares o restaurantes. En general, se llega a la conclusión que el importe medio refleja que los ciudadanos estarían dispuestos a dejar propina en un establecimiento hostelero.

En esta línea, las ciudades más generosas son Valladolid (10,18), Las Palmas (7,66) y el eje Coruña-Oleiros-Arteixo (7,51). Pero hay otras donde cuesta bastante dar propina como hemos visto anteriormente, es el caso de las ciudades de San Sebastián (6,16) y Santa Cruz de Tenerife (6,10) que están entre las más maleducadas de lista, principalmente, entre otras.