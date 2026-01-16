Ni en la cocina ni el balcón: el mejor sitio de la casa para poner esta planta colgante, según la tradición china

El lazo de amor, cinta o malamadre (Chlorophytum comosum) es una de las plantas colgantes más habituales en los hogares españoles. Su estética ligera, su resistencia y su fama como purificadora del aire la han convertido en un básico de interior.

¿Quieres saber cuál es el mejor lugar de la casa para colocarla? Según la tradición china, elegir bien el espacio puede marcar la diferencia tanto en su crecimiento como en la energía que aporta al hogar.

El lugar de tu casa dónde debes colocar esta planta colgante, según el Feng Shui

La tradición china del Feng Shui sostiene que las plantas influyen directamente en el flujo de energía del hogar. La malamadre es considerada una especie favorable, siempre que se ubique correctamente.

Según esta filosofía, los mejores espacios para esta planta colgante son las estancias interiores luminosas, como el dormitorio.

Por otro lado, la cocina no es una zona adecuada ya que concentra cambios constantes de temperatura, vapor y grasa en suspensión, factores que pueden afectar negativamente a la salud de la planta.

El balcón, por su parte, suele exponerla a sol directo, viento o frío, condiciones poco compatibles con sus necesidades.

Por qué la planta malamadre necesita luz indirecta y estabilidad ambiental

Uno de los errores más frecuentes es asociar cualquier planta a la luz solar directa. En el caso del Chlorophytum comosum, esto puede provocar hojas secas o quemadas.

Tal y como explica Verdecora, la cinta se desarrolla mejor en espacios con luz filtrada o semisombra, donde reciba claridad sin exposición directa al sol.

Además, necesita temperaturas moderadas y constantes. Las corrientes de aire, los radiadores o los electrodomésticos que emiten calor continuo pueden alterar su crecimiento.

Por este motivo, los expertos recomiendan ubicarla en interiores bien iluminados, pero alejados de fuentes de calor o frío, favoreciendo un entorno equilibrado que imite su hábitat natural.

Otras zonas de la casa ideales para una planta colgante como la cinta

El salón es otro de los espacios más adecuados para esta planta colgante. Colocarla cerca de una ventana con cortinas, sobre una estantería alta o colgada del techo permite que sus hojas caigan libremente y reciban la luz necesaria.

Desde el punto de vista del Feng Shui, las zonas orientadas al este o sureste del hogar están asociadas al crecimiento, la vitalidad y la salud. Situar la cinta en estas áreas puede potenciar su simbolismo positivo y contribuir a una sensación de armonía en el ambiente.

Las plantas frondosas y bien cuidadas refuerzan la energía positiva de los espacios donde se colocan.

Beneficios decorativos y energéticos de la planta cinta en interiores

Sus hojas arqueadas suavizan visualmente los espacios y aportan frescura, especialmente en las viviendas. Además, Ecología Verde destaca su capacidad para mejorar la calidad del aire, lo que la convierte en una aliada para estancias donde se pasa mucho tiempo.

Según la tradición china, es una planta sana que simboliza equilibrio y renovación. Por otro lado, el Feng Shui insiste en que debe mantenerse en buen estado, ya que las hojas secas o las macetas descuidadas pueden transmitir el efecto contrario al deseado.