Ni en el baño ni en el salón: el mejor lugar de la casa para poner lirios de la paz, según la tradición china

Colocar un ramo de lirios de la paz en casa puede influir en el equilibrio energético del hogar y en el bienestar de sus habitantes.

Esta planta, muy común en interiores, debe situarse en un lugar tranquilo, alejado de zonas de mucho tránsito y de ambientes húmedos. ¿Quieres saber dónde ubicarla, según los principios de la tradición china?

El mejor lugar para colocar lirios de la paz en casa, según el Feng Shui

De acuerdo con los principios del Feng Shui, el dormitorio es la estancia más adecuada para ubicar un ramo o maceta de lirios de la paz (Spathiphyllum). Esta disciplina considera el cuarto de descanso como un espacio clave para la regeneración física y mental, donde la energía debe fluir de forma suave y estable.

Tal y como explican los expertos de Culmia, este espacio concentra una carga energética especialmente sensible, por lo que cada elemento debe elegirse con cuidado.

Los lirios destacan por sus hojas lisas y redondeadas, una morfología que, según la tradición china, favorece la calma y la sensación de protección.

A diferencia de plantas con formas puntiagudas o espinosas, que pueden generar tensión visual y energética, el lirio de la paz contribuye a crear un ambiente más sereno, algo fundamental en una estancia destinada al descanso nocturno.

Por qué el dormitorio es más adecuado que el salón o el baño para colocar lirios de la paz

El salón es una zona de actividad constante y social, donde la energía es más dinámica. Introducir plantas asociadas a la introspección puede generar un desequilibrio según el Feng Shui.

Por otra parte, el baño se vincula a la pérdida de energía debido al uso continuo del agua, por lo que no es el lugar más recomendable para especies que buscan estabilizar el chi del hogar.

En cambio, el dormitorio ofrece un entorno controlado, con menos cambios bruscos, ideal para plantas que aportan equilibrio, como los lirios de la paz.

Beneficios ambientales y para la salud del lirio de la paz

El lirio de la paz es conocido por sus propiedades purificadoras. Según informa Ecología Verde, esta planta ayuda a filtrar compuestos presentes en el aire interior, como el benceno o el tricloroetileno, habituales en viviendas urbanas. Además, contribuye a regular la humedad ambiental, algo especialmente útil en dormitorios con calefacción o aire acondicionado.

Este efecto puede traducirse en un descanso más confortable, especialmente para personas con sensibilidad respiratoria o sequedad en garganta y fosas nasales. De este modo, la elección del dormitorio no responde únicamente a criterios energéticos, sino también a razones prácticas relacionadas con la salud.

Claves básicas para cuidar los lirios de la paz y mantener la armonía

Para que el lirio de la paz cumpla su función decorativa y ambiental, conviene seguir algunos cuidados esenciales. Estos son algunos de los más destacados:

Luz: prefiere espacios con iluminación indirecta y estable.

prefiere espacios con iluminación indirecta y estable. Temperatura: se desarrolla mejor en ambientes templados, sin descensos bruscos.

se desarrolla mejor en ambientes templados, sin descensos bruscos. Riego: el sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, evitando encharcamientos.

El lirio de la paz, colocado correctamente en el dormitorio, se convierte en un aliado del descanso y la armonía doméstica.