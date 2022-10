Mercadona alerta de una estafa en sus supermercados que afecta a todos sus clientes

Con más de un 25% de cuota de mercado, Mercadona es la principal cadena de supermercados de España. Por este motivo, son muchos los hackers que suplantan su imagen para robar los datos personales y bancarios de sus víctimas. En esta ocasión, Mercadona ha alertado de una estafa en su nombre. Para engañar a sus víctimas, los hackers se hacen pasar por la cadena y envían un correo electrónico sobre una supuesta entrega de una tarjeta de regalo de 500 euros.

Caer en la trampa es relativamente fácil, ya que en el correo electrónico los hackers utilizan el logotipo y los colores corporativos de Mercadona. En realidad, se trata de una campaña de phishing que puede tener diferentes objetivos. Por un lado, pedir los datos personales o bancarios de sus víctimas. Y por otro lado, hacer clic en un enlace, el cual descarga en el dispositivo un software malicioso que roba la información confidencial, como las credenciales de acceso a las redes sociales o a la banca online, por ejemplo.

Mercadona, a través de su cuenta oficial de Twitter ha alertado de la estafa: «Si has recibido este mensaje, no piques y elimínalo, solo quieren aprovecharse de tus datos. En Mercadona no entregamos tarjetas de regalo. ¡Cuidado, no caigas en la trampa!».

En el correo electrónico que envían los hackers a sus víctimas, estos informan de que la persona ha sido elegida para participar en un supuesto programa de fidelización. Como es habitual en este tipo de estafas, en el mensaje hay adjunto un enlace para confirmar el ingreso al programa de fidelización.

El gancho es cuanto menos atractivo: «solo te llevará un minuto recibir este fantástico premio… €500 Tarjeta Regalo Mercadona». Pero, ¿qué ocurre cuando los usuarios hacen clic en el enlace? Son redirigidos a una web muy similar a la de Mercadona, en la que deben introducir sus datos personales como bancarios. Cuando lo hacen, los hackers se hacen con ellos.

⚠️ Si has recibido este mensaje, #NoPiques 🎣 y elimínalo 🗑️, solo quieren aprovecharse de tus datos. En Mercadona NO entregamos tarjetas de regalo. 🚫 ¡Cuidado, no caigas en la trampa! pic.twitter.com/FCA7KWH5Lx — Mercadona (@Mercadona) September 15, 2022

¡Cuidado con las campañas de pishing!

Las campañas de phishing están a la orden del día, así que es importante tener especial cuidado con ellos. Los hackers, a través del correo electrónico o vía SMS, suplantan la identidad de todo tipo de empresas u organismos oficiales.

Hace solo unos meses, a muchas personas les robaron sus datos personales y bancarios con la estafa de la «multa impagada de la DGT». Los hackers enviaban un correo electrónico avisando de una supuesta multa de tráfico y adjuntaban un enlace para realizar el pago. Cuando los usuarios introducían los datos de la tarjeta de crédito, se hacían con él.