Locura con los parquímetros en Madrid. Llega un cambio radical y los ciudadanos sonríen

Aparcar en Madrid no es la tarea más sencilla del mundo, sobre todo si entramos en las zonas del interior de la M-30 –ahora Calle 30– donde no podremos escapar de uno de los elementos de maldición para los residentes en la capital. El parquímetro no descansa y en ocasiones incluso ‘regala’ multas, pero durante las próximas semanas, coincidiendo con la llegada del mes de agosto, aquellos que permanezcan en Madrid tendrán que estar muy atentos a un cambio que modificará su manera de ver las cosas.

Lo primero que hay que decir si relacionamos agosto, coche y Madrid, es que el aparcamiento es más sencillo. A la hora de encontrar sitio, los lugares céntricos, exceptuando un Madrid Central donde hay limitación bajo norma de circular y aparcar en la calle, todo resulta mucho más fácil y el transporte público, que por su parte también está más vacío no es una obligación de movilidad si no una opción más dependiendo del plan que tengas.

Sin embargo, a la hora de aparcar, aunque puedas hacerlo de manera más sencilla, no lo harás de forma gratuita, al menos en unas horas del día. Y es que el Ayuntamiento de Madrid, desde hace varios años, quitó aquella norma que abolía el parquímetro en la capital en el mes de agosto, aunque sí ha dejado que haya algunas horas del día en las que estacionar el coche sea gratis en la calle, siempre y cuando, logicamente, sea en el lugar apropiado para ello.

El SER, siglas pertenecientes al Servicio de Estacionamiento Regulado, es el encargado de ejercer la función de gestión y vigilancia para que aparquemos en los lugares correctos y abonando nuestra tasa correspondiente. En definición del Ayuntamiento de Madrid, el SER se encarga «de la gestión, regulación y control del estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la vía pública en la ciudad de Madrid, con la finalidad de racionalizar y compatibilizar el uso del espacio público y el estacionamiento de vehículos».

Horarios parquímetro de agosto en Madrid

La novedad por tanto no está en los precios que tendremos que pagar para poner parquímetro en Madrid en agosto, tampoco en la zona verde o la zona azul, que quedan limitadas de igual forma. El cambio que veremos en la capital con respecto al SER y al resto de meses del año es que en agosto el parquímetro sólo estará activo de 9:00 a 15:00 horas de lunes a sábado, cuando de lunes a viernes durante el año dura de 9:00 a 21:00 horas. Por tanto, además de los domingos y los sábados por la tarde y noche –como el resto del año–, a partir de la hora de comer, podremos aparcar sin coste ni multa en todo Madrid –a excepción de Madrid Central–.