El truco definitivo para aparcar gratis cerca del centro de Madrid

Quien haya intentado aparcar en el centro de Madrid sabe que conocer cualquier truco que ayude a hacer la tarea más sencilla es más que bienvenido. Para muchos acaba resultando una misión imposible y recurren a otros métodos de transporte, como el transporte público, solo por no tener que perder el tiempo intentando aparcar. Te compartimos varios lugares para aparcar gratis cerca del centro de Madrid y consejos que no puedes olvidar.

Estacionar en el centro de la capital de España puede convertirse en un gran dolor de cabeza, si no conoces los trucos o lugares claves para encontrar un hueco, puedes perder horas buscando algún que otro lugar o tendrás que recurrir a opciones de pago que no resultan económicas para diario. El transporte público es una gran alternativa, además, en el centro hay muy buenas conexiones, por lo que no resulta complicado encontrar una combinación conveniente. Si aún con ello necesitas acertarte en coche, estos lugares para aparcar gratis serán tus mejores aliados.

¿Dónde aparcar gratis cerca del centro de Madrid?

En Madrid hay muchas opciones para aparcar en el centro, pero la gran mayoría son de pago y no resultan interesantes si se tiene que acudir diariamente. Pero hay zonas de aparcamiento gratuitas que pueden ser de gran utilidad y no quedan nada alejadas del centro de la capital, eso sí, algunas requerirán la combinación con el transporte público.

Moncloa: De todas las zonas que comentaremos hoy, esta es la más cercana que dispone de zonas de aparcamiento gratuitas. Aún con ello, depende de la hora, p uede resultar complicado encontrar sitio, pero si consigues dar con un hueco, podrás disfrutar del mismo sin costes.

Paseo de Extremadura: Este paseo es una gran alternativa para aparcar el coche, además, cuenta con una parada de metro, para poder combinar tu trayecto con transporte público.

Barrio del Pilar: Si necesitas dejar el coche aparcado todo el día y no quieres pagar puedes ir al barrio del Pilar, este queda más alejado que otras opciones, pero también está menos saturado. Cuentan con un parking localizado en los alrededores del Polideportivo Vicente del Bosque que tiene muchas plazas disponibles sin coste.

Usera: Aparcar de forma gratuita en Usera es posible, hay varias plazas disponibles y son totalmente gratuitas, además, queda muy cerca del centro de Madrid.

Calle Alcalá: Esta calle también cuenta con aparcamiento gratuito, pero es una de las zonas más frecuentadas entre los que quieren aparcar. Puedes probar suerte y tal vez encuentres un hueco libre para poder aparcar gratis en Madrid.

Hay varias zonas para encontrar aparcamiento gratuito en Madrid, pero además, te recomendamos tener en cuenta los horarios. Intentar aparcar en horario laboral o en la hora de salida de los colegios puede ser complicado, pero antes de las 8 horas de la mañana y después de las 19 horas te resultará más sencillo encontrar un aparcamiento libre.

También puedes tener en cuenta los horarios de las zonas azules y verdes, hay tramos en los que son gratuitos y pueden coincidir con tus horarios para acercarte al centro de forma puntual con tu coche. Vale la pena revisar la zona que te interesa y sus horarios para intentar aparcar de manera económica o gratuita.