El huevo es uno de los alimentos más consumidos de todo el mundo. Además, se utiliza como ingrediente en multitud de recetas. Todos hemos tenido que elaborar en alguna que otra ocasión una receta en la que necesitamos separar la yema del huevo de la clara. Se trata de algo muy sencillo, pero si no lo hacemos bien se puede colar algún trozo de cáscara o romper la yema.

Por suerte, existen algunos trucos muy sencillos y efectivos para separar la yema del huevo de la clara en cuestión de segundos.

Botella de plástico

Uno de los más extendidos es el de la botella de plástico. Es tan fácil como coger una botella que esté vacía y, por supuesto, bien limpia. Cascamos el huevo en un bol y presionamos la botella suavemente, acercando el cuello sin el tapón hacia la yema. Aflojamos la presión ligeramente, y veremos cómo la botella absorbe la yema, de tal forma que ésta queda en la botella y la clara en el plato.

Mano

Si no tenemos ningún utensilio a mano, también podemos hacer lo siguiente. Rompemos el huevo y, con mucho cuidado, lo vertemos en la palma de la mano, de tal forma que la clara caiga en un bol o en un plato colocado debajo, y la yema se quede en la palma. ¡Así de fácil!

Errores que no debemos cometer con los huevos

Ahora que sabemos los mejores trucos para separar la yema del huevo de la clara sin que se cuele ningún trozo de cáscara o rompamos la yema, merece la pena conocer algunos de los errores más comunes al cocinar este alimento.

Los huevos siempre hay que guardarlos en el refrigerador, aunque en el supermercado estén a temperatura ambiente. Ahora bien, la puerta de la nevera no es el mejor sitio para almacenarlos porque no llevan nada bien los cambios bruscos de temperatura. Lo mejor es mantenerlos en una de las baldas de la nevera y en su envase original para que no absorben los olores de otros alimentos.

Nunca hay que lavar los huevos porque la cáscara es porosa, de forma que el agua y la suciedad presente en la cáscara pueden colarse en el interior, contaminando la clara y la yema. Lo mejor es lavarlos con un trapo limpio en caso de que sea necesario.

Y, por último, para saber si el huevo está fresco, simplemente tenemos que colocarlo en un vaso con agua antes. Si se hunde, está fresco.