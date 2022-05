Probablemente, alguna vez, habrás deseado que esos alimentos que te vuelven loco no engordaran tanto. Lamentamos decirte que la mayoría de las comidas sabrosas nos hacen ganar peso, pero es bueno saber que hay ciertas opciones que no producen esos efectos, ni siquiera cuando consumamos grandes cantidades de ellas. Descubre los alimentos que no te harán engordar y debes tener en cuenta.

Con estas podemos crear sanas recetas para toda la familia. Lo mejor que es que algunos alimentos se extienden para los meses venideros.

Los alimentos que no te harán engordar

Nueces

Uno de los frutos secos más recomendables por sus propiedades, ya que poseen fibra y ácidos grasos esenciales, como el omega 3 y el alfa-linolénico. Si intentas adelgazar, recuerda que su aporte de calorías es alto.

Frutos rojos

La mayoría de ellos sobresalen por baja densidad calórica, y se aconseja incluir en la dieta fresas, pero también frambuesas, arándanos y moras. Son ideales, además, para preparar bebidas y platos dulces.

Legumbres

Estas semillas tienen vitaminas, minerales, hidratos de carbono saludables, y casi no engordan, por lo que se las sugiere como un método natural para evitar algunas enfermedades comunes.

Zanahoria

Aporta cantidad de vitaminas y minerales el betacaroteno, que es una sustancia que ayuda a broncear la piel. Como tiene fibra también permite que podamos regular nuestro cuerpo y así contar un tránsito intestinal más equilibrado.

Pepino

Todo el año, pero más en los meses veraniegos apetece tomar un fresco pepino. La ventaja es que no presenta calorías, aporta un efecto diurético, ayuda a eliminar las toxinas y también tiene fibra.

Pescados azules

Al igual que los mariscos, son en general saludables. Y en particular los denominados “pescados azules”, aquellos que cuentan con un mayor porcentaje de grasa, nos proporcionan proteínas de alto valor biológico y omega 3.

Aceite de oliva

Básico en la dieta mediterránea, destaca por su contenido de ácido oleico, pero también por otros componentes claves para el funcionamiento del metabolismo, como antioxidantes, flavonoides y polifenoles.

Kale

Uno de los últimos descubrimientos de la gastronomía internacional es esta verdura, que pertenece a la familia de las coles con bajas calorías, y que ha ganado fama por su proteína vegetal y fibra natural.

Huevo

Más allá de la mala reputación que se le ha dado, el huevo puede consumirse a diario sin causar problemas. Debes tener cuidado, eso sí, con la forma de prepararlo. Intenta evitar el exceso de aceite del huevo frito.

Limón

De todos es sabido que esta fruta cuenta con cantidad de vitamina C. Y gracias a esto mejoramos la nuestra digestión. Dicen que sirve para adelgazar pero no podemos tomar solo este alimento sino combinarlo con otros y con una dieta sana.

Aguacate

Es muy saludable en todo el año y en verano está fresco y lo podemos añadir en ensaladas. Por ejemplo, junto a manzana y fresas puede ser una perfecta ensalada del verano a la que añadir también semillas.

Vegetales verdes

Espinaca, acelga, brócoli, rúcula, etc. Todos ellos pueden ser ingeridos prácticamente sin medirnos, y eso se debe a que apenas contienen calorías. Sus beneficios en el organismo son distintos en cada uno, pero siempre importantes.

Melón

Es una fruta con cantidad de agua y por esto es factible para tomar cada día al garantizar que no nos deshidrataremos por el calor que hace en verano. El melón es rico en vitamina A, vitamina C, potasio y magnesio, entre otros, y es un alimento versátil en la cocina. Está entre los alimentos que no nos harán engordar durante el verano.