Sabemos que no todas las frutas se pueden comer en presencia de algunos problemas de salud. Esto afecta principalmente a las personas con niveles altos de azúcar en la sangre o diabetes. Si bien el colesterol no está presente en las frutas, algunas de ellas tienen un alto índice glucémico lo que crearía problemas en el organismo en la absorción de azúcares. No ocurre así con las fresas. Este es un alimento lleno de propiedades e incluso existe un número determinado de fresas que si las comes te permitirán gozar de la mejor salud. ¿Quieres saber cuántas? Te lo desvelamos a continuación.

El número de fresas que has de comer

Las personas con diabetes deben controlar su nivel de azúcar en la sangre y no comer alimentos con un índice glucémico alto. Por lo tanto, se deben evitar algunas frutas como el plátano demasiado maduro, las uvas y el caqui. Pero como decimos, esto no sucede con las fresas. Estos pequeños frutos rojos también pueden ser consumidos por aquellas personas con problemas de azúcar en la sangre porque pueden mantenerla a raya en base a sus propiedades.

No solo eso, también son buenas para otros aspectos de nuestra salud. Hay varios estudios que pueden confirmar esto. Entonces, veamos en detalle todo lo que puede hacer una pequeña porción de fresas al día.

De hecho, podemos remitirnos a un estudio concreto que se publicó recientemente en la revista científica Molecular Nutrition & Food Nutrition Research en el que se reveló la cantidad óptima de fresas al día para mantener el azúcar en la sangre en un nivel normal.

Dicha cantidad no es otra que 8 fresas al día. Si las comes, aumentarás la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, existen reglas para poder beneficiarse de este modo del consumo de fresas.

Lo que debes hacer es comer 8 fresas no muy maduras, crudas e intactas con las comidas, no como snack aislado. El peso total no debe exceder los 200 g, de lo contrario se excederá la cantidad de azúcar permitida diariamente para diabéticos. Las fresas son ricas en vitamina C y son bajas en calorías. No solo son buenos para el azúcar en la sangre, también son buenos para el corazón.

Las fresas, buenas para el corazón

Se ha descubierto en otro estudio (inglés) que ha identificado que las fresas tienen una sustancia, denominada Nrf2, que actúa como antioxidante en nuestro organismo. Se libera con la ingesta de estas pequeñas frutas y permite proteger el corazón al disminuir la grasa y el colesterol en sangre.

Ser consciente de las propiedades nutricionales y los beneficios de lo que comes en tu cuerpo es fundamental. Sin embargo, recuerda que es importante, cuando se trata de nutrición y salud, consultar siempre a un médico o nutricionista. Conociendo la situación personal, puede dar indicaciones más específicas.