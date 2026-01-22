Un joven del País Vasco se va de Erasmus con dos andaluces y lo que ocurre es historia: «Me puse un poco nervioso»

Mientras cursan sus estudios universitarios, muchos jóvenes optan por irse de Erasmus no sólo por la formación académica, sino por la experiencia. Se calcula que cada año participan aproximadamente 40.000 estudiantes en este programa de intercambio y, aunque al principio muchos se juntan con compañeros de su mismo país, a veces también afloran diferencias. Éste fue el caso de Julen, un joven vasco que el año pasado se fue de Erasmus a Italia y se encontró rodeado de compañeros andaluces.

La convivencia con los andaluces le sorprendió desde el primer momento, y ha compartido su experiencia a través de un vídeo de TikTok que no ha tardado en hacerse viral. Según cuenta, «me puse un poco nervioso porque, aparte de que yo no conocía a nadie fuera del País Vasco, sabía que había un choque cultural en cuanto a los vascos y los andaluces». Sin embargo, con el tiempo, «fui entendiéndoles y ellos fueron entendiéndome a mí». Según él, los vascos suelen ser más tranquilos y fríos, mientras que los andaluces son expresivos y enérgicos.

La experiencia de un joven vasco conviviendo con dos andaluces

«El año pasado me fui de Erasmus a Italia. Entonces hicieron un grupo de WhatsApp y yo me metí, y me di cuenta de que la mayoría, o más de la mitad de la gente que iba de Erasmus conmigo, era gente de Andalucía.

Me puse un poco nervioso porque, aparte de que yo no conocía a nadie fuera del País Vasco, sabía que podía haber un choque cultural entre vascos y andaluces. Tenía mis prejuicios sobre ellos, pero dije: «Bueno, vamos a tomárnoslo con calma».

Me vi dos monólogos de Dani Rovira antes de ir y pensé: «Venga, va a estar apañad»”. Recuerdo la primera interacción que tuve con un sevillano: fuimos a casa de unas chicas y todos se sentaron en sillas; yo no tenía sitio para sentarme, así que me quedé en la puerta. Entonces me vino un sevillano y me dijo: «Tal cual, eh quillo, ¿qué eres el segurata de la casa?».

Yo me quedé completamente indefenso, porque nadie me había llamado «quillo» en mi vida, y si yo era el segurata, pues qué sé yo… no entendí el comentario y me puse nervioso. Además, toda la noche estuvieron dando palmas y cantando flamenco, y yo me quedé pensando: «Si esto sigue así, me voy a ir a mi casa». El primer día casi llamé a mis padres y les dije que quería pirarme de allí.

Por suerte, con los días fui entendiendo a los andaluces y ellos también me fueron entendiendo a mí. Al final fue una experiencia increíble. Somos totalmente distintos: nosotros más tranquilos y fríos, ellos una bomba de energía. Pero al final me llevé muy buena relación con muchos de ellos y puedo decir que un vasco y un andaluz sí pueden llevarse bien», relata Julen.

Las reacciones al vídeo no se han hecho esperar:

«A nosotros nos da igual de dónde seas, le damos conversación hasta a las piedras 😂 pero yo me llevo genial con los vascos y me han tratado genial cuando he subido al contrario de lo que se piensa la gente».

«Soy andaluza, he visitado muchísimo País Vasco (lo amo) y siempre he dicho que vascos y andaluces somos muy parecidos, pero puro norte y puro sur».

«Los andaluces nunca tenemos prejuicios con absolutamente nada, ni nadie. El problema lo tienen los demás con nosotros».

«Soy vasco y llevo 25 años viviendo en Cádiz; los primeros meses impacta, pero a día de hoy no cambio esta tierra por el norte, y eso que mi familia vive allí».

«Es más, hay mucha afinidad entre vascos y andaluces, no sé por qué, pero solemos caernos muy bien».

Los destinos favoritos de los estudiantes españoles son Italia (24,61 %), Francia (9,18 %), Portugal (9,11 %), Alemania (8,16 %), Polonia (8,06 %), Bélgica (4,54 %), Países Bajos (4,43 %), República Checa (3,43 %), Irlanda (2,82 %) y Finlandia (2,26 %).

«En el caso de los países europeos, es lógico que los más grandes sean los que más estudiantes acojan, junto con nuestro vecino Portugal, por el idioma. Sin embargo, ante el aumento del coste de la vida, los estudiantes se están inclinando por países del este de Europa, como Polonia o Hungría, con niveles de vida más bajos», señalan desde el SEPE. Mientras, los destinos Erasmus+ que están menos demandados dentro de Europa son Liechtenstein, Luxemburgo, Islandia, Chipre y Estonia

«Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa. Cuenta con un presupuesto estimado de 26.200 millones de euros. Esto supone casi el doble de la financiación del programa que lo precedió en el período 2014-2020. Para el período 2021-2027, el programa hace especial hincapié en la inclusión social, las transiciones ecológica y digital, y el fomento de la participación de las personas jóvenes en la vida democrática».