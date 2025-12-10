Los expertos piden que pongamos una bola de papel de aluminio en el balcón y ésta es la razón
Una bola de papel de aluminio en el balcón esta es la razón para ponerla, los expertos piden que empecemos a prepararnos para dar este giro radical a nuestra casa. Esta bola no será la que más brille en estos días previos a las fiestas, pero puede ser esencial para evitar un mal mayor que va ganando terreno a medida que vamos descubriendo cómo se ha convertido en una terrible plaga este elemento que puede ser uno de los más destacados.
Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por uno de esos trucos que realmente pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas jornadas que tememos por delante. Estaremos muy pendientes de una serie de situaciones que, sin duda alguna pueden hacernos la vida más fácil. En especial cuando realmente todo lo que sucede a nuestro alrededor va cambiando por momentos y puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Será el momento de descubrir lo que podemos hacer con esta bola de papel de aluminio en el balcón para ahuyentar un elemento esencial.
Esta es la razón para poner este elemento en el balcón
El balcón es la puerta de entrada y de salida a un exterior que puede estar marcado por unas plagas de animales que no dejan de crecer. El ser humano ha invadido una naturaleza que puede estar marcada por una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar.
Vivimos tiempos en los que, cada detalle puede convertirse en esencial y nos sumerge realmente en una serie de cambios que deberemos empezar a poner en consideración. Son días de aprovechar cada uno de los elementos que se convertirán en claves y sin duda alguna, pueden ser esenciales.
Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará un giro importante de guion en nuestra casa, en especial, si tenemos en consideración lo que puede llegar en estas próximas jornadas que nos están esperando. Será el momento de poner en práctica estas situaciones que, sin duda alguna, pueden convertirse en esenciales.
Un balcón debe estar lo mejor cuidado posible, con ciertas novedades que deberemos empezar a tener en consideración y debemos tener en cuenta, antes que nada.
Poner una bola de papel de aluminio en el balcón
Este elemento, una simple bola de papel de aluminio colgada en el balcón, puede evitarnos más de un problema, sobre todo, si tenemos en consideración todo lo que está por llegar. Con una serie de novedades destacadas en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.
Las palomas en el balcón tienen los días contados, gracias a este elemento que puede acabar siendo el que las ahuyentará sin perder de vista que es un papel de aluminio que seguramente tenemos en casa, barato y de lo más efectivo. Aunque si la plaga persiste nunca está de más recurrir a un profesional.
Los expertos de Prevent nos dan una serie de trucos de lo más fáciles de aplicar y efectivos para acabar con las palomas en el balcón:
- Especias picantes para evitar su posado. Esparcir una buena cantidad de especias picantes en los espacios en los que se posen puede ser un repelente natural efectivo. Especias como la pimienta, la cayena, chile en polvo etc. espantarán a las palomas. Una alternativa económica y menos tóxica que los productos químicos.
- Colocar bolsas de plástico. Quizá no sea la solución más efectiva de todas pero sí la más sencilla. El ruido y el movimiento de las bolsas espantará a las palomas.
- Colgar CDs o DVDs. Los destellos de los CDs o DVDs deslumbran y molestan a las palomas. Es recomendable cambiarlas de posición de vez en cuando para que no se acostumbren…
- Tiras de papel de aluminio. Su superficie reflectante genera el mismo efecto que los CDs además de producir ruido con el viento. Otra solución similar son los molinillos de los niños, los reflejos ayudan a disuadir a las palomas igual que su movimiento. Los globos de helio metálicos (los mismos que se han prohibido en el Metro de Madrid) también tendrán el mismo efecto disuasorio.
- Slinky o muelle helicoidal. Los muelles de juguete estirados en forma de espiral y colocados en las zonas de posado de las palomas pueden ser una alternativa casera a los pinchos. Es más barato, más sencillo de colocar y menos peligroso. Además, cuando acabe el problema lo podemos reutilizar.
- Lo importante es molestar. Cualquier solución que moleste o incomode a las palomas será efectiva. Si se encuentran seguras y cómodas en un espacio, en ningún caso lo abandonarán y probablemente aparezcan más palomas.
- En ningún caso alimentar a las palomas. Cabe recordar que en Madrid está prohibido alimentar a palomas y otros animales tal y como indica el artículo 11.4 de la Ordenanza Municipal de Protección y Tenencia de Animales.