Expertos han concluido que clavar un clavo en el tronco de un árbol de la fruta es una práctica común que se asocia con el intento de estimular la floración y adelantar la cosecha. De forma tradicional, esta práctica se empleaba para generar estrés en la planta. El árbol cree que, al sentir una amenaza o «herida de muerte», el árbol activa el mecanismo de supervivencia y prioriza reproducirse (generando flores y frutos) en lugar de seguir creciendo en follaje. Este método también ha desatado el debate entre la tradición y la ciencia.

¿Por qué lo recomiendan?

Como se menciona anteriormente, el principal motivo es que, al introducir el clavo, el árbol interpreta la lesión como una «amenaza de muerte» o peligro inminente. Como mecanismo de supervivencia para perpetuar la especie antes de colapsar, desvía sus nutrientes y energía hacia la producción rápida de flores, semillas y frutos, en lugar de seguir desarrollando hojas o ramas.

Otras personas señalan que la oxidación del clavo de hierro libera de forma continuada micronutrientes como el hierro, que podría ser absorbido por el árbol.

¿Qué dice la ciencia?

La comunidad científica y los ingenieros agrónomos advierten que no existe evidencia científica de que aumente la producción y que los peligros para la salud del vegetal superan con creces cualquier beneficio supuesto.

En casos muy específicos, sí que puede existir un estímulo agresivo temporal, pero conlleva riesgos graves. El clavo es una puerta de entrada para patógenos y deja expuestos los tejidos internos de la planta. Calvar metales interrumpe los vasos conductores que transportan agua y savia, dañando así el sistema circulatorio.

Alternativas seguras para la producción frutal

En primer lugar, es importante una nutrición adecuada. Los científicos inciden en un abonado orgánico o aplicar quelatos de hierro en el sustrato para que las raíces los absorban sin comprometer la salud del tronco. Además de asegurar horas de luz y evitar encharcamiento y sequías. Ecutar podas correctamente y realizar polinizaciones cruzadas para que cuajen los frutos.