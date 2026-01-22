Un experto avisa del error garrafal que cometemos todos con el aceite de oliva

Hay un error garrafal que cometemos todos con el aceite de oliva, un experto avisa de lo que nos está esperando. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, nos ayudará a conocer un poco mejor manera de cuidar este ingrediente que es casi oro. Con el precio del aceite de oliva podremos conseguir un plus de buenas sensaciones dejando de cometer un error que puede salirnos más caro de lo que nos imaginaríamos. Es momento de conocer en primera persona lo que debemos hacer con el aceite de oliva.

El aceite de oliva se ha convertido en el mejor aliado de una combinación de sabores y de dieta que ha traspasado fronteras. La dieta mediterránea no es nada sin esta base que puede acabar siendo la que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada cuando descubrimos que estamos a merced de unos cambios de precio que pueden ser esenciales. Un giro radical que puede acabar convertido en el mejor aliado de unos cambios destacados. Es momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que serán esenciales.

El aceite de oliva es un ingrediente esencial

Es importante conocer lo mejor de un cambio de tendencia que nos sitúa en busca de estas grasas saludables a las que no le damos importancia. Tenemos por delante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca.

Es momento de saber en todo momento qué nos puede esperar, con una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con una situación que marcará un antes y un después, con ciertas novedades que van de la mano y que nos ayudarán a invertir mejor los recursos.

Este tipo de elementos que llegan de la mano de una novedad destacada que puede ser esencial. Un cambio a la hora de cuidar el aceite de oliva que puede darnos más de una sorpresa inesperada en estos días en los que cuidamos al máximo lo que comemos, el aceite cobra un papel clave.

Somos conscientes de que se trata de un buen básico de toda cocina que debe darnos una serie de elementos. Pero cuidado, debemos ser conscientes de un error que puede convertirse en un problema contra el que deberemos empezar a luchar para evitarlo.

Un experto avisa del error que cometemos con el aceite de oliva

El aceite de oliva puede ser el origen de un error que todos cometemos en la cocina, de tal forma que deberemos estar preparados para afrontar una serie de cambios que pueden ser esenciales que tengamos en consideración. Ese aceite de oliva que tanto valoramos, será aún más destacado cuando descubrimos este fallo.

Oleoestepa desde su blog, nos da una serie de consejos que deberemos tener en consideración para poder conservar el aceite de oliva. Estos expertos saben muy bien la manera de mantenerlo de la mejor manera posible, sin que nada le afecte a su sabor o textura.

Evitar el calor. Es muy importante mantener los envases con aceite de oliva virgen extra alejados de cualquier fuente de calor. Una exposición prolongada al calor puede provocar la evaporación de los diferentes alcoholes presentes en el aceite de oliva virgen extra, deteriorando su textura y haciéndola más ligera. Por esta misma razón, siempre es recomendable mantener el aceite de oliva virgen extra en un lugar fresco y seco (con poca humedad), y que mantenga una temperatura más o menos constante.

Protegerlo de la luz. La luz directa es otro de los aspectos que más afectan a la composición del aceite de oliva virgen extra, por eso es recomendable guardar los envases de aceite en un lugar oscuro o con muy poca luminosidad. También está la opción de comprar directamente el aceite de oliva virgen extra en envase de lata o botella de vidrio grueso de color oscuro.

Mantener el envase cerrado. Aunque el aceite de oliva virgen extra contiene numerosos componentes que actúan como antioxidantes naturales, si se deja que éste entre en contacto prolongado con el oxígeno del aire, finalmente acabará rancio. Por tanto, es muy importante que el envase esté cerrado herméticamente.

Siguiendo con la misma explicación: «Una consecuencia del enranciamiento es que los polifenoles, sustancias antioxidantes presentes en el aceite de oliva virgen extra van reduciéndose, con lo que las propiedades beneficiosas para la salud de estas sustancias también disminuyen. Si cuenta con una pequeña cava de vinos, uno de esos conservadores de vino de cuatro u ocho botellas, también es un lugar perfecto para conservar el aceite de oliva virgen extra en verano. 16, 17, 18 grados… la temperatura ideal. Para que mantenga sus cualidades organolépticas (sabores, olores) se ha de evitar que el aceite de oliva virgen extra comparta espacio con productos que desprendan olores intensos (una quesera, por ejemplo), porque terminará absorbiendo el olor de todo lo que le rodea. Lógicamente, aquí interviene otro factor: el punto de venta. Asegúrese de comprarlo en un sitio donde las botellas no estén expuestas de forma directa y severa a la luz y al calor (ojo con los escaparates y estanterías iluminadas con focos potentes, y con las tiendas mal climatizadas)».