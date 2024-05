Es una estafa y muy peligrosa: ni se te ocurra devolver la llamada a estos números de teléfono

Las estafas telefónicas, en particular las que implican llamadas, son un método comúnmente empleado por los ciberdelincuentes. Estas pueden oscilar entre meros correos no deseados hasta la suplantación de allegados o familiares para acceder a información bancaria. Incluso las llamadas perdidas, que pueden parecer inofensivas al no requerir interacción directa con el emisor, se han erigido en un método eficaz.

Aunque pueda parecer inofensivo, la simplicidad de esta estafa reside en que, tras recibir una llamada perdida, es habitual desbloquear el móvil y llamar de vuelta para averiguar quién era. Precisamente, esta reacción natural facilita que los estafadores perpetren el fraude y la captación de datos personales o bancarios.

La estafa de la llamada perdida

Los ciberdelincuentes emplean una táctica ingeniosa para llevar a cabo estafas mediante llamadas telefónicas. Realizan llamadas a números de teléfono y cuelgan después de dos o tres tonos. Este método busca aprovechar la curiosidad natural de las personas, quienes, al ver una llamada de un número desconocido, suelen devolver la llamada.

El truco radica en que estos números corresponden a teléfonos en el extranjero, con tarifas adicionales. Los ciberdelincuentes obtienen un porcentaje de la tarifa cobrada a la víctima y, en algunos casos, ingresos adicionales si la víctima permanece en la llamada durante un tiempo prolongado. La Guardia Civil ha alertado sobre este fraude, identificando ciertos prefijos como peligrosos, como el 355 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria), aunque esta lista puede cambiar, ya que los ciberdelincuentes ajustan sus tácticas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Policía Nacional aconsejan tener cuidado frente a llamadas de números desconocidos. La OCU sugiere desconfiar de llamadas desde números ocultos y no devolver llamadas a números que hayan hecho llamadas perdidas. Siguiendo estas recomendaciones, la Policía Nacional también recomienda evitar contestar a números desconocidos. Estas medidas buscan prevenir fraudes telefónicos y proteger a las personas de posibles estafas relacionadas con llamadas telefónicas.

¿Conoces el timo de la llamada perdida? 📞 No devuelvas perdidas de estos prefijos:

355 👉 Albania

225 👉 Costa de Marfil

233 👉 Ghana

234 👉 Nigeria Te cobrarán una tarificación especial. pic.twitter.com/tVIinOZ4ZC — Guardia Civil (@guardiacivil) June 6, 2022

Mediante la táctica de la llamada perdida, los estafadores buscan despertar tu curiosidad para que devuelvas la llamada, lo que resultaría en cargos adicionales en tu factura telefónica, y ese dinero iría directamente a sus bolsillos. La cantidad dependerá del tiempo que permanezcas en la llamada.

Para prevenir posibles estafas, es aconsejable bloquear o silenciar números desconocidos y activar cualquier filtro anti-spam en tu teléfono.Cabe recordar que, por mucha curiosidad que sientas, nunca debes devolver una llamada perdida de un número que te parezca sospechoso. La precaución siempre es fundamental.

Para beneficiarte de funciones como el identificador de llamada y la protección contra el spam en tu teléfono, es necesario que este comparta información sobre tus llamadas con Google. Cabe destacar que esta configuración no afecta la visibilidad de tu número al realizar llamadas. Para gestionar estas opciones:

Abre la aplicación Teléfono en tu dispositivo. Accede a la sección de configuración tocando «Más opciones», luego «Ajustes», y después «Filtro de llamadas y de spam». Puedes activar o desactivar las funciones de «Ver identificador de llamada y de spam». De manera opcional, si deseas bloquear llamadas de spam, activa la opción «Filtrar llamadas de spam».

¡Cuidado con el timo de la doble llamada!

Por otro lado, el «vishing», una modalidad de estafa telefónica que combina «voice» y «phishing», ha vuelto a generar alertas de seguridad. Organismos como la OSI, la OCU y la Guardia Civil han advertido sobre los riesgos de esta técnica, también conocida como el timo de la doble llamada.

El «vishing» implica engañar a los usuarios mediante llamadas telefónicas para obtener información personal, como números de cuenta o DNI. Un ejemplo reciente involucra a alguien que se hace pasar por la operadora telefónica, informando sobre un aumento de tarifas, seguido por una segunda llamada ofreciendo una tarifa más económica, con el objetivo de obtener datos de la víctima.

Estas estafas, aunque no son novedosas, cobran relevancia periódicamente al suplantar a organizaciones importantes, e incluso a administraciones públicas, y deshacerse de los atacantes resulta más complicado de lo que parece, ya que bloquear números no siempre es efectivo. Aún así, hay una serie de precauciones adicionales que se pueden tomar: