Si pensamos en las ostras puede que lo hagamos con respecto a sus supuestas propiedades afrodisíacas, pero lo cierto es que no existe evidencia científica al respecto. Este es solo un error común que todos cometen cuando se trata de ostras. Para ser justos, probablemente no estés preparando y comiendo ostras todos los días. Se cometerán errores, pero deben evitarse, dados los precios deslumbrantes asociados con estos sabrosos moluscos y más cuando se acerca la Navidad, así que toma nota porque estos son los errores más comunes que todos cometemos con las ostras.

Los errores que cometemos con las ostras

Es difícil creer que las ostras alguna vez fueron una comida callejera barata y accesible. Pero a medida que la popularidad de las ostras creció a finales del siglo XIX y principios del XX , la sobrepesca hizo subir los precios.

Sí, las ostras son caras, por lo que cada error se multiplica por los euros y céntimos que gastas en ellas. Con esto en mente, repasemos algunos errores comunes de las ostras y cómo se pueden evitar.

Comer ostras crudas con una condición de salud subyacente

Todos hemos oído que es arriesgado comer ostras crudas, pero ¿es eso realmente cierto? ¿O simplemente una leyenda urbana? Bueno, los CDC han emitido una guía sobre el consumo de ostras crudas: las ostras crudas no son seguras para comer… pero probablemente podrías comerlas y estar bien.

Las ostras crudas o poco cocinadas pueden albergar un patógeno conocido como bacteria Vibrio, que causa una enfermedad llamada vibriosis. Los CDC llaman a una infección por vibriosis típica «leve», si considera que la diarrea y los vómitos son leves. Una infección grave podría causar la muerte. Por otro lado, tienes un mayor riesgo de contraer un caso grave de vibriosis si ya tiene una afección de salud importante como cáncer, VIH, diabetes o enfermedad hepática. También corres un mayor riesgo si tomas medicamentos inmunosupresores o si recientemente te has sometido a una cirugía de estómago. Las personas mayores de 65 años también tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad.

Si no quiere tener ninguna posibilidad de contraer vibriosis, solo debes comer ostras completamente cocidas, que aún son bastante sabrosas. Así, hervir, freír o asar ostras a fuego alto durante al menos tres minutos debería matar cualquier bacteria Vibrio. También puedes hornear ostras a 230 grados durante 10 minutos.

No masticar tu ostra cruda

Parece un poco ridículo decirte que mastiques tu comida como si fueras un niño de 5 años con ganas de alejarte de la mesa. Pero debes masticar tus ostras, según el maestro deshuesador y colaborador de Vice , Eddie «Oysters» Casiano. Lo último que quieres hacer cuando comes ostras es comer una mala, y Casiano dice que masticar una ostra puede ayudarte a detectar una ostra mala que sabe mal antes de tragarla. Ya sea que escupas discretamente o no una ostra en mal estado en tu servilleta, depende totalmente de ti. Masticar una ostra también ayuda a liberar más sabor para que puedas captar más sutilezas.

Casiano también recomienda usar poca salsa para las ostras crudas. Unas gotas de jugo de limón recién exprimido, tal vez una gota de salsa picante, pueden hacer que una ostra cruda tenga un sabor más completo. El experto señala que el jugo de limón es capaz de matar bacterias, lo cual no es malo cuando se comen mariscos crudos. Sin embargo, probablemente no deberías contar con que sea un desinfectante total.

Descartar las ostras cultivadas

Si no eres experto en este manjar, probablemente pienses que la diferencia entre las ostras cultivadas y las silvestres es que la primera es muy inferior a la segunda. La verdad, sin embargo, no es tan sencilla, dado que las ostras cultivadas puede que sean más convenientes y posiblemente más sostenibles. Además, las ostras cultivadas tardan solo dos años en alcanzar el tamaño de cosecha, mientras que las ostras salvajes tardan unos tres años, lo que significa que tardan más en reemplazarse. Los criaderos de ostras también eliminan la contaminación de las vías fluviales, lo que permite que la luz del sol penetre más profundamente en el océano y promueva el crecimiento de los pastos marinos, un pilar esencial de los ecosistemas marinos. Además de eso, las ostras silvestres pierden su rico sabor en verano, cuando se reproducen, mientras que las ostras de cultivo son estériles y no tienen este problema.

No beber ni cocinar con el licor de ostras

Vamos a dejar esto como un error de novato, pero nunca debes tirar la pequeña cantidad de agua salada que viene en cada concha de ostra. Conocido como «licor de ostras», el líquido dentro de una ostra es sabroso y a menudo se usa para agregar sabor a platos como el aderezo de ostras y el estofado de ostras que es muy tradicional en Estados Unidos y en días como Acción de Gracias.

Almacenamiento de ostras en agua del grifo

Las ostras no son baratas y es tu trabajo mantenerlas lo más frescas posible hasta que sea hora de comerlas. Primero, es importante comenzar con ostras frescas que aún estén vivas. Antes de comprarlos, asegúrate de que cada ostra esté bien cerrada y no tenga grietas, astillas o imperfecciones notables. Además, verifica que no tengan un olor acre, que es una señal de que se han echado a perder. Si está comprando ostras sin concha, asegúrate de que no tengan un color marrón o que el líquido en el que se encuentran no se vea turbio.

Después de comprarlas y llevarlas a casa, la mejor manera de mantener las ostras frescas es mantenerlas frías y húmedas. Nunca almacenes ostras vivas en agua dulce de tu cuenta porque el cloro y otros tratamientos de agua municipales pueden matarlas. Los expertos recomiendan almacenar las ostras frescas en una bandeja, cubiertas con un paño húmedo y en la parte más fría de tu nevera. Las ostras también deben almacenarse con el lado redondeado hacia abajo porque esto hace que la ostra descanse y su licor salado, que ayuda a mantenerlo vivo.

Si no las estás comiendo de inmediato, es una buena idea revisar tus ostras de vez en cuando. Si ves que una se ha abierto, es normal. Darle un golpe suave debería hacer que se cierre. Si la ostra no se cierra, probablemente se haya estropeado y deba desecharse.

Usar malas técnicas de pelado

Cuando se trata de preparar tus propias ostras, no hay mayor desafío que pelarlas. Pelar ostras es una forma de arte que debes apreciar y tratar de dominar si lo haces tú mismo.

La forma más confiable de desbullar una ostra es usar una técnica de agarre manual, que requiere una toalla de cocina y un cuchillo para ostras. Comienza doblando tres veces la toalla y colocándola en la palma de tu mano no dominante. Coloca la ostra con el lado plano hacia arriba en el medio de la toalla con el borde «delantero» curvo hacia las yemas de los dedos. Agarra firmemente la ostra. Empuja y mueve la punta del cuchillo mientras intenta insertarlo entre los labios de la concha en un extremo del borde curvo. Una vez que el cuchillo se deslice entre los labios, insértalo hasta la mitad y empújelo hacia abajo para abrir el caparazón. Una vez que la cáscara se abra ligeramente, retira el cuchillo y limpie la punta. Gira el caparazón 45 grados, vuelva a insertar la punta del cuchillo en el medio del borde curvo y trabaja para sacar completamente el caparazón. Retira cualquier trozo de la cáscara.