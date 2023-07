Encuentra el amor y descubre tu personalidad con este sorprendente test del papel higiénico

¿Sabes que puedes descubrir tu personalidad fijándote en la forma en la que desenrollas el papel higiénico? La doctora Gilda Carle, experta en «relaciones con las estrellas», ha creado el test de personalidad del papel higiénico. Una prueba cuanto menos sorprendente pero que arroja resultados muy concluyentes.

Test de personalidad del papel higiénico

En la investigación realizada por la doctora y publicada en el ‘Journal of Research in Personality’, Gilda Care entrevistó a 2.000 hombres y mujeres para saber en qué sentido ponían el papel higiénico en el portarrollos para desenrollarlo. Bautizó esta prueba como ‘The Toilet Paper Personality Test’. A pesar de no ser un trabajo con rigor científico, puede ser de gran ayuda para descubrir cómo eres.

La psicóloga les preguntó si desenrollaban el papel higiénico por encima o por debajo. También les preguntó por su autopercepción sobre lo asertivos que eran en sus relaciones, en una escala del 1 al 10. Fue así como descubrió algo muy curioso sobre la personalidad de los hombres y mujeres que participaron en el estudio.

«Las personas asertivas (que desenrollan el papel higiénico de arriba a abajo) tienden a desempeñar funciones de liderazgo y tener una actitud de asumir el mando. Mientras, los que desenrollan de abajo a arriba tienen más probabilidades de ser sumisos, flexibles, agradables y empáticas». También existe la posibilidad de que a alguien le dé igual cómo desenrollar en papel higiénico, en cuyo caso significa que es alguien que minimiza los conflictos y le gusta enfrentarse a nuevas situaciones.

¿Cuál es la forma correcta de colocarlo?

A raíz del test de personalidad del papel higiénico, resulta de especial interés conocer si hay una forma correcta de colocarlo en el portarrollos. Ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo sobre este tema, así que depende de las preferencias personales de cada uno.

El físico Brian Wecht, en declaraciones a ‘Vice,’ explicó que es indiferente la dirección en la que esté la hoja del papel higiénico: «La energía cinética de rotación que imparte al rollo es la misma y requiere la misma fuerza si el papel cuelga por un lado, o por el otro».

Por su parte, el psicólogo Nicholas DiBella de Standford, dijo en el mismo medio que «normalmente, cuando la gente está sentada en el váter, tiende a apostar por el mínimo esfuerzo, lo que se traduce en que las personas arrancan el papel en lugar de girar el rollo».