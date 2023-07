Desconecta un congelador porque le molestaba el ruido y destruye 20 años de investigación

Un insólito y curioso caso que ha sorprendido a la comunidad científica. Un hombre que se dedicaba a la limpieza en un laboratorio de Estados Unidos, decidió desconectar un congelador porque le molestaba el ruido. Lo que no sabía es que ese congelador guardaba miles de muestras biológicas que eran el resultado de 20 años de investigación. Al descongelarse, las muestras se perdieron irremediablemente, provocando un grave daño al trabajo de los investigadores que no dudaron a la hora de demandar a la empresa para la que trabaja este empleado.

Desconecta un congelador y destruye 20 años de investigación

Puede que suene a historia algo rocambolesca, pero lo cierto es que ocurrida hace ya tres años, es ahora noticia porque el caso ha llegado a los tribunales en Estados Unidos.

Un hombre, que trabajaba en el servicio de limpieza, desenchufó un congelador que contenía muestras de investigación de un laboratorio del Instituto Politécnico Rensselaer (RPI) de Troy, Nueva York, en septiembre de 2020, ha sido demandado (junto a la empresa para la que trabaja) por la institución por los daños causados.

Según la demanda presentada, el empleado habría desconectado el congelador debido al «molesto» ruido que emitía una alarma, a pesar de que había un cartel en el que se explicaba como evitar el pitido. Sin embargo, un error de lectura hizo que el hombre se equivocara al desconectar el interruptor que no era.

Según los abogados que representan a los demandantes, las muestras que se mantenían a -80 °C se volvieron “irrecuperables”, lo que causó pérdidas por más de un millón de dólares.

Por este motivo, la universidad donde estaba el laboratorio ha decidido presentar una demanda en contra de la empresa de limpieza al considerar que no había formado bien a su empleado.

Existía un botón para silenciar la alarma del congelador

El Instituto Politécnico Rensselaer (RPI) de Troy, Nueva York realizaba desde hacía dos décadas una importante investigación sobre fotosíntesis, liderada por el profesor KV Lakshmi, la cual podía ser «pionera» para el avance del desarrollo de paneles solares, según el abogado del instituto.

Sin embargo todo ese trabajo quedó en nada cuando este empleado de la limpieza, cuya empresa tenía un contrato con el laboratorio de casi millón y medio de dólares, acabó desconectando por error el congelador del que comenzó a sonar una alarma que avisaba de un aumento de temperatura de 3 °C.

El congelador se había estropeado, pero debido a las restricciones por la pandemia y después de que el profesor Lakshmi comprobara que los «cultivos celulares, las muestras y la investigación no se habían dañado», se conformó con el hecho de que acudieran a reparar el congelador al cabo de una semana.

Mientras tanto, pusieron un cartel que advertía: «Este congelador emite un pitido porque está en reparación. Por favor, no lo mueva ni lo desenchufe. No es necesario limpiar esta zona».

«Puede pulsar el botón de silencio de alarma/prueba durante 5-10 segundos si quiere silenciar el sonido».

Y tras días con la alarma sonando, el responsable de la limpieza apagó el interruptor que daba electricidad al congelador.

Según un informe presentado por el personal de seguridad del instituto, el responsable de la limpieza pensó que estaba encendiendo el interruptor cuando en realidad lo había apagado, informó el diario New York Post.

Cuando los investigadores descubrieron el error, la temperatura había subido 50 grados, hasta llegar a -30 °C. Por este motivo, la mayoría de muestras, que debían conservarse a -80 °C quedaron «inutilizadas, destrozadas e irrecuperables, arruinando más de 20 años de investigación», según la demanda.

Sin embargo, los abogados que hablaron con el empleado comentaron que «a pesar de todo, no parecía creer que hubiera hecho nada malo, sino que solo intentaba ayudar» añadiendo además que la empresa no invirtió el tiempo necesario para formar a su trabajador, y aunque por el momento no ha querido hacer comentarios al respecto, se enfrenta ahora a esta demanda.