Muchos son los electrodomésticos que tenemos en nuestro hogar, pero quizás el más usado de todos sea la nevera, sin olvidarnos del congelador. Dos elementos que en la mayoría de los casos van unidos pero que tienen una diferencia significativa que nos da que pensar. El hecho que al abrir la nevera se encienda una luz, mientras que si hacemos lo mismo con la parte del congelador no se enciende nada. ¿Por qué hay luz en la nevera pero no en el congelador?.

Piénsalo por un momento, ¿por qué hay una luz dentro de la nevera pero cuando abres el congelador, en cambio, no? Esta pregunta es algo que todos quizás hemos pensado alguna vez y aunque no parece que tenga una respuesta realmente justificada lo cierto es que sí que existe un motivo que si lo descubrimos, podemos entender a la perfección. Una respuesta que fue dada por el economista Robert Frank a un antiguo alumno suyo cuando precisamente le planteó la cuestión. La respuesta es muy interesante y, según el economista, es un ejemplo bastante clásico del principio de costo-beneficio.

Entonces, el motivo principal de no colocar una luz dentro del congelador es que el costo supera los beneficios mientras que en la nevera pasa todo lo contrario. Es decir, que en la nevera el costo sí que se ve compensado por los beneficios. La razón es obvia: los consumidores utilizan la luz de su nevera prácticamente todo el tiempo y, por tanto, es una característica valiosa. Los fabricantes, por lo tanto, pueden justificar el costo de instalar esas luces mucho más fácilmente que con las luces del congelador.

De hecho, el congelador no se abre con tanta frecuencia como el frigorífico. Además, a diferencia de la puerta del frigorífico, normalmente no te quedas unos minutos para observar qué comer cuando abres el congelador, algo que muchas personas hacen cuando abren la nevera y no saben qué coger pero que por otro lado tampoco es nada aconsejable si tenemos en cuenta el gasto eléctrico que supone tener la nevera abierta mucho tiempo.

También hay que considerar que no tendría sentido poner luz en el congelador, porque la acumulación de hielo simplemente lo escondería muy pronto. Hoy en día sin embargo, existen congeladores que tienen en el sistema «no frost» que evita la formación de capas y capas de hielo, pero lo más probable es que cuando llegaron al mercado ya era «tradición» que no hubiera luz dentro del congelador de modo que parece que se seguirá manteniendo como tal.