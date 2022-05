Hay un color que no aparece en ninguna bandera: te contamos cuál es y por qué

Las banderas de los países tienen historias de lo más curiosas detrás, existen miles de curiosidades que podríamos descubrir y hoy te contamos una de la que tal vez no te habías percatado. Hay un color que no aparece en ninguna bandera como protagonista, te contamos cuál y el motivo detrás de este curioso hecho.

¿Por qué los países tienen bandera?

Las banderas juegan un papel clave en la representación de un país, es un distintivo único que ayuda a diferenciar territorios, pues cada bandera es única y se asocia a un solo país. Algunos países optan por colores distintivos, otros, por emblemas únicos y algunos incluso tienen animales autóctonos de la región que representan.

Estas son un símbolo de gran importancia para muchos países y sus habitantes, creando un elemento de unión en un territorio delimitado en el mapa. Es todo un mundo y podríamos analizar durante horas cada una de ellas, pues cada una tiene sus motivos e intenciones en la colocación de los elementos que la forman.

¿Qué color no aparece en las banderas?

Existen más de 190 banderas oficiales, por tanto, la variedad de banderas, diseños y colores es de lo más extensa, no obstante, hay un color que no aparece. El morado no aparece en las banderas, solo se puedo encontrar en tonos y matices muy concretos en 2 países, Dominica y Nicaragua, pero no en estos casos se trata de un color protagonista.

La ausencia de este color se relaciona con la dificultad de encontrar o crear ese color en la antigüedad, por ese motivo, no se incluía en las banderas de la antigüedad. En la antigüedad solo se podía extraer esta tonalidad por la tinta de un molusco, pero para conseguir unos gramos se requerían miles de moluscos.

No fue hasta el siglo XIX con el descubrimiento del químico inglés William Henry Perkin que se popularizó más este color. Antes era un color reservado para las clases altas por la dificultad que existía de encontrarlo. Era un símbolo de riqueza que muchos utilizaban para diferenciarse, tiñendo sus piezas y telas de ese escaso color.

Después del descubrimiento fue un color mucho más global, no obstante, ningún país tiene este color en la bandera como color principal o diferenciador del país en la actualidad. Quedando como un color desplazado en este contexto que solo se puede encontrar en los 2 países nombrados antes.

También, es curioso destacar que España sí que empleó este color en un emblema oficial. Durante la Segunda República se añadió el color morado como parte de la bandera del país hasta el año 1939, donde los únicos colores oficiales de la bandera nacional pasaron a ser el rojo y amarillo.

¿Conocías este curioso dato? Hay tantas banderas que puede resultado complicado encontrar estas curiosidades que, sin duda, tienen una larga historia detrás. Cada país ha ido creando y modificando su bandera según su historia y contexto, dejando miles de motivos detrás de estos diseños nacionales que ahora ondean en cada país. Es un emblema oficial cargado de simbolismo para millones de personas y con cientos de años de historia detrás.