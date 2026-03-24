Cascadas, río y calles como un laberinto: el pueblo medieval de España que tienes que visitar

España cuenta con infinidad de joyas repartidas por toda la península que hacen que nuestro país sea uno de los más visitados del mundo durante toda la época del año. Ahora, con la llegada de las vacaciones, millones de españoles y turistas extranjeros se moverán por todo el territorio ya sea buscando un clima agradable al lado del mar o en la zona norte intentando encontrar temperaturas más bajas en esta época del año. Uno de los lugares de moda tiene que ver con un pueblo medieval ubicado en España.

Este pueblo medieval de España se llama Santa Pau, y está ubicado en Gerona, concretamente en la comarca de La Garrocha. Este pueblo se encuentra con exactitud en el Parque natural de la zona volcánica de la Garrocha, un espacio natural protegido ubicado cerca de los Pirineos orientales y que es uno de los lugares más peculiares de la península. ¿El motivo? Es el paisaje volcánico más impresionante que puedes encontrar en todo el territorio nacional quitando las Islas Canarias.

En esta zona ubicada a escasos kilómetros de la frontera con Francia puedes encontrar 40 conos volcánicos, 10 cráteres, 23 conos muy conservados y más de 20 coladas de lavas basálticas. Todo para formar un paisaje único que llevan a esta zona de España a miles de personas durante todo el año. Esta zona volcánica tiene una superficie de 15.309 hectáreas con 28 reservas natural y también se incluyen 11 municipios entre los que se encuentra Santa Pau, situado entre Olot y Mieras.

El pueblo medieval en España

Santa Pau es un pueblo medieval en España y de estos te puedes encontrar pocos repartidos en toda la península ibérica. Además, esta localidad ubicado en la provincia de Gerona tiene está situado en un paisaje volcánico donde predominan los conos volcánicos del Croscat, Roca Negra y Santa Margarita y por las sierras de Finestres, el Corb y Sant Juliá del Mont.

«El municipio de Santa Pau, el más rico y variado en fenómenos volcánicos de todo el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, tiene puntos de interés especial como el volcán de Santa Margarida, el volcán Croscat o el Hayedo de Jordá, la belleza del cual ofrece nuevos matices en cualquier época o circunstancia», reza la página web del turismo de La Garrocha.

Además de sus paisajes volcánicos que le dan un encanto único, Santa Pau también conserva una fisonomía y unos estilos de pueblo medieval muy marcados. Este pueblo cuenta con una gran número de callejuelas estrechas que desembocan en el Portal del Mar, lugar desde donde se puede ver una vista única de todo el valle de La Garrocha. Este es uno de los puntos más visitados del pueblo al igual que el punto de Sant Julià del Mont, que también ofrece una vista panorámica de todo el valle.

El pueblo de Santa Pau también cuenta con numerables monumentos que narran la historia de uno de los pueblos con más pedigrí de toda Cataluña. El castillo de Santa Pau con su fachada en la plaza porticada es el edificio principal de un pueblo que también cuenta con otras joyas como la Iglesia de Santa María de data del siglo XV, la Iglesia románica de San Vicente, el Monasterio de Sant Juliá del Mont, el Santuario de la Virgen dels Arcs, o el Santuario de Santa Margarita de la Cot.

En este pueblo medieval de España también se ha rodado recientemente una película titulada El pregón, protagonizada por Andreu Buenafuente y Berto Romero. Con algo menos de 2.000 habitantes, Santa Pau también cuenta con algunas cafeterías y albergues para acoger a turistas durante toda la parte del año que buscan tranquilidad, una temperatura óptima si la visitas en verano y también es especialmente frecuentada por los aficionados al senderismo, que tienen un gran número de rutas a su disposición en uno de los paisajes más especiales de España por su carácter volcánico.

Así que si aún estás con dudas de cara a lo que hacer durante las vacaciones de verano, y quieres escapar de las altas temperaturas que están asolando todo el país, esta zona de Gerona representa una buena opción en relación calidad precio. Te encontrarás un clima óptimo y además uno de los pueblos medievales más bonitos de España.