The Telegraph habla maravillas de esta ciudad española: «Destino de vacaciones favorito»

Esta ciudad española es el destino de vacaciones favorito de estos expertos de The telegraph, el medio británico no duda en apostar claramente por nuestro país. Son muchos los españoles que van directamente a España a pasar sus vacaciones, no importa el lugar del país elegido, todos y cada uno de ellos, son ideales para poder descubrir un trocito del paraíso. Tenemos la suerte de vivir en un lugar en el que realmente podemos disfrutar plenamente de un paisaje, historia y gastronomía que son asombrosos en todos los sentidos.

Podría ser cualquier ciudad o pueblo español, pero en este casi, es una localidad de Cádiz que lo tiene todo para convertirse en especial. Sin duda alguna, tenemos por delante un pequeño avance que seguramente debemos aprender a gestionar de la mejor manera posible. Teniendo cerca pequeños paraísos, no tiene sentido que busquemos fuera de aquí, lo que está al alcance de nuestra mano prácticamente. The Telegraph tiene muy claro el lugar que realmente puede darte todo lo que necesitas y más esta temporada. Toma nota del pueblo costero que ha sido elegido como uno de los más bonitos del mundo.

El destino de vacaciones favorito es este

Tendremos a buscar lejos de casa, lo que ya tenemos en ella. Son tiempos en los que necesitamos empezar a prepararnos para busca una serie de elementos que nos acompañarán en estos días. Habrá llegado el momento de empezar a plantearse no viajar tan lejos, para tenerlo todo cerca.

Podemos ahorrar sin renunciar a una forma de disfrutar que puede ser la que marque la diferencia. En esencia estamos ante un tipo de elemento que puede ser el que nos golpee de lleno. Para hacer que ese dinero que tenemos destinado para viajar dure lo máximo posible, hay que ponerlo a trabajar de una manera excepcional.

Conseguiremos una cantidad de dinero enorme, con la ayuda de un viaje cerca de casa. Andalucía es un buen destino de vacaciones. Sin duda alguna, puede convertirse en la mejor opción para poder pasar estos días de playa que necesitamos y que pueden recargarnos las pilas tal y como esperamos.

Es momento de apostar claramente por una ciudad que se ha llevado todos los aplausos de un medio tan exigente como The Telegraph. Toma nota del destino que te ayudará a tenerlo todo por mucho menos.

The Telegraph habla maravillas de esta ciudad española

Sanlúcar de Barrameda se ha convertido en la ciudad española que despierta pasiones en este medio inglés. Sin duda alguna es un lugar de España que realmente sorprende por todo lo que nos ofrece, desde un lugar que realmente seduce a los más exigentes y puede convertirse en uno de los más deseados del momento.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que nos está esperando y en lo que realmente puede marcar la diferencia. Siempre que queramos adelantarnos a un cambio importante, a ese nuevo ciclo en el que preferimos estar en casa antes de salir de ella. No debemos dudar en apostar claramente por unas vacaciones en casa o cerca de ella.

No es casualidad que medios ingleses hayan elegido este pueblo. Puede ser el origen de una serie de elementos que son fundamentales y que pueden acabar siendo los que marquen este verano.

Una ciudad con mucha historía nos está esperando, además de un paisaje costero espectacular. Tal y como nos indican desde su página web: «El origen del primer asentamiento de Sanlúcar viene auspiciado por la construcción de un templo en época fenicia dedicado a Astarté, la diosa fenicia del amor y la fecundidad. Restos de este templo se han hallado en el complejo dunar llamado La Algaida, hoy ‘Parque Natural de Doñana’. Ya en época histórica se tienen datos de la existencia de una fortaleza musulmana denominada ‘El Castillo de las Siete Torres’ que defendía la desembocadura del Guadalquivir. Guzmán el Bueno toma posesión de dicha fortaleza y de la villa en 1297 como donación del rey Sancho IV por sus servicios durante la Reconquista. Desde este momento y hasta 1640 los Guzmanes ostentaron el señorío de la Villa, siendo sus descendientes los Duques de Medina Sidonia. Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, Sanlúcar se convierte en un puerto de referencia, partiendo Cristóbal Colón en su tercer viaje y Magallanes en el primer viaje de circunnavegación, entrando en el estado de mayor apogeo económico de su historia, gracias al fomento de la actividad comercial entre América y el puerto de Sevilla, propiciada por los Duques de Medina Sidonia. En la primera mitad del siglo XVII los Duques de Medina Sidonia pierden el señorío de la ciudad y Sanlúcar entra a formar parte de la Corona comenzando aquí un largo declive que se agrava con el paso de la Casa de Contratación a Cádiz, viéndose excluida así de la ruta comercial con América, perdurando este declive hasta el siglo XIX en que la ciudad se ve favorecida por Godoy, llegando a ser capital de una provincia que comprendía, por el litoral Atlántico, desde Ayamonte hasta Rota y por el interior hasta la ciudad de Lebrija. En cualquier caso, es la llegada de los Duques de Montpensier uno de los hitos más representativos del esplendor de la ciudad en el siglo XIX. Habiendo creado su corte en Sevilla, decidieron residir en Sanlúcar de Barrameda en las temporadas estivales, construyendo al efecto un bello palacio romántico. Comenzaba así, de nuevo, un florecimiento de la vida social de la ciudad, construyéndose bellas casas de veraneo y organizándose cada año un entretenido ciclo festivo que culminaba con las carreras de caballos en la playa, acontecimiento que perdura hasta la actualidad. El renacimiento económico vino de la mano de las emergentes empresas bodegueras que iniciaban, ya en aquella época, el exitoso desarrollo comercial de la crianza de vinos y producción de licores, actividad económica que permanece hasta nuestros días».