¿La carne de cerdo es roja o blanca? El falso mito a disipar

La carne de cerdo encarna todos los aspectos buenos y malos de una de las principales proteínas del mundo : mientras que el lomo magro satisface los deseos de quienes están a dieta y prefieren sabores delicados, la panceta es la prerrogativa de los platos más deliciosos y ricos en sabor y también en calorías. Pero qué tipo de carne es realmente. ¿La carne de cerdo es roja o blanca? Conozcamos ahora el mito al respecto y por qué se debe disipar.

¿La carne de cerdo es roja o blanca?

La ciencia ha encontrado recientemente un vínculo entre la carne roja y la creciente incidencia de cáncer, pero ¿la carne de cerdo es realmente parte de la categoría? Puede que debido a su color blanquecino, creas que la carne de cerdo es blanca cuando en realidad, si hacemos caso a lo que se considera carne roja, el cerdo entra dicha categoría.

Podemos decir entonces que el cerdo no es blanco , sino rojo a pesar del color claro. La razón es científica: por definición, de hecho, se dice que la carne es roja si proviene de un mamífero y en este caso el cerdo lo es sin ninguna duda.

¿Es una carne saludable?

Aunque pertenece a la carne roja, eso no significa que el cerdo no sea saludable. Es todo lo contrario: además de ser una buena fuente de proteínas, también es una buena fuente de vitaminas del complejo B y minerales como la niacina, el hierro y el zinc. Es más rica que otras carnes rojas en particular en vitamina B tiamina y una chuleta de tamaño medio aporta al organismo el requerimiento diario de selenio .

Pero, ¿Cómo lo introducimos con la dieta? Por mucho que creas que el cerdo engorda, lo cierto es que no es así del todo. Especialmente los cortes que contienen la palabra «lomo» se consideran adecuados en una dieta baja en calorías porque son magros y saludables. Sin mencionar que, en comparación con 15 años, como destacó un estudio del USDA de 2006, seis cortes comunes de carne de cerdo tienen en promedio entre un 16 % y un 27 % menos de grasa saturada. Después de todo, el lomo de cerdo es tan magro como la pechuga de pollo sin piel.

La grasa de cerdo también se ha rehabilitado con el tiempo: un buen ejemplo es que la BBC la colocó en el top 10 de los alimentos más nutritivos del mundo. Ten cuidado, sin embargo, cuando la grasa de cerdo se procesa industrialmente : en ese momento se vuelve poco saludable y muy poco nutritiva debido a la inconmensurable presencia de sodio y nitritos.