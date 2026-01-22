Adiós a las camas con cabecero: esta tendencia es más moderna, práctica y cómoda para tu habitación en 2026

Esta tendencia es más moderna, práctica y cómoda para tu habitación en 2026, las camas con cabecero se despiden por completo. Este tipo de elementos que pueden formar parte de la estructura decorativa de la habitación en la que pasamos muchas más horas de las que nos imaginaríamos, se despiden por completo. Llegará el momento de aprovechar el espacio y de conseguir mucho más que un elemento que cumple con una función muy concreta.

Las camas son un lugar en el que deberemos sentirnos cómodos, pero también en la que nos refugiamos horas y horas. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que nos sumergirán de lleno en estas peculiaridades. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Esta decoración de nuestro hogar no tiene por qué seguir con esta línea, sino que podemos descubrir novedades importantes gracias a este tipo de detalles que serán esenciales. Tu habitación va a cobrar vida en este nuevo año en el que los cambios pueden llegar a toda velocidad a nuestra casa.

Las camas con cabecero se despiden

Hasta no hace mucho, hemos tenido especial interés en este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con una serie de peculiaridades que pueden llegar en cualquier momento y nos darán más de una sorpresa inesperada.

Es hora de saber un poco más la forma en la que le daremos un punto focal importante a nuestra habitación, pero sin perder de vista la funcionalidad. Podremos conseguir un buen aliado de decoración con un estilo práctico que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

Estaremos muy pendientes de un cabecero que puede darnos alguna que otra sorpresa en estos tiempos que tenemos por delante. Es momento de conocer qué es lo que podemos hacer realidad de la mano de determinados elementos que van de la mano.

Un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de una habitación mucho más práctica, funcional y elegante. Un cabecero que cumple con más de una función y nos permite descubrir algunas novedades que hacen referencia a nuestro día a día. Este 2026 ha llegado el momento de descubrir qué podemos hacer para mejorar las habitaciones.

Esta tendencia es mucho más cómoda, elegante y funcional para tu habitación

Los expertos de l’antic colonial nos dan una serie de ideas para decorar una habitación sin cabecero, una opción que cada vez eligen más personas.

La madera. No hablamos de un típico cabecero, sino de colocar listones de madera o paneles decorativos para conseguir un efecto rústico o mid-century. Estas soluciones nos ayudarán a tener calidez y a mejorar el aislamiento, tanto térmico como acústico

Un revestimiento cerámico. Revestir una pared con cerámica aporta color, brillo y relieve. Este material es fácil de limpiar y puede usarse en zonas que sufren más desgaste (como detrás de la cama), aunque puede resultar “frío” al tacto.

Los mosaicos de piedra. Una propuesta totalmente rompedora, es una buena alternativa si te apetece dirigir la atención hacia la cama o si te gusta el estilo industrial. Revestir paredes con mosaicos de piedra natural tiene presencia y aporta textura, profundidad y efectos de sombra interesantes.

Las tendencias que llegan en 2026 y que no puedes dejar escapar, nos las señalan estos expertos y son esenciales para estos días:

Papel pintado con motivos vegetales. Este tipo de diseño te envuelve sin ser invasivo, ya que transmite calma y serenidad. Combina bien con muebles de madera clara o con textiles como el lino.

Papel pintado retro geométrico. Si te gusta que la pared tras la cama sea la protagonista, esta opción geométrica lo consigue aportando mucho ritmo y dinamismo.

Mosaico metálico dorado. Ideal para dormitorios con un toque glam o sofisticado. El mosaico de metal dorado aporta brillo, elegancia y un punto de lujo. Además, refleja la luz, aporta textura y funciona muy bien con iluminación puntual.

Cerámica de colores intensos. Puedes usar la cerámica en una franja horizontal o revestir toda la pared tras la cama. Por ejemplo, el color borgoña es intenso, pero también versátil, ya que combina bien con blancos, cremas, tonos tierra o incluso azules oscuros.

Cerámicas con patrones geométricos sutiles. Una opción elegante y sutil, que no sobrecarga el espacio y que funciona muy bien en dormitorios clásicos y boho, pero con un toque moderno.

Es cuestión de elegir el que más te guste, puedes poner estanterías encima de la cama para poner plantas o libros, son una opción low cost para acabar de completar esta decoración que puede llegar a ser especialmente agradable, en esta tendencia de 2026 que llega con fuerza.